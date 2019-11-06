الأربعاء 6 نوفمبر 2019 18:09
المستكشفون.. شواغر جديدة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بالأقصى
دعت "جماعات الهيكل المزعوم" المتطرفة أنصارها قبل أيام للتقدم إلى التوظيف في شرطة الاحتلال في الشواغر التي أعلنت عنها الشرطة لـ "مستكشفين" مساعدين لها في المسجد الأقصى المبارك.
كسب العيش والالتزام بالتعاليم التوراتية
- يكلف هؤلاء بمرافقة المقتحمين والسياح لتولي مهمة الإرشاد السياحي "الإرشاد الديني عمليًا" واعتبرت الجماعات ذلك فرصة مميزة لكسب العيش الشريف والالتزام بالتعاليم التوراتية في نفس الوقت.
- جاءت هذه الدعوات بعد نشر الشرطة إعلانًا تطلب فيه توظيف "مستكشفين لجبل المعبد" لمساعدة أفراد الشرطة في مهمة مرافقة وحماية المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك.
- من المتوقع أن يدخل "الشرطة المستكشفون" إلى الخدمة مطلع العام المقبل تحضيرًا لموسم الاقتحامات لذلك العام والذي سيبدأ في شهر مارس/آذار المقبل.
- بذلك تكون جماعات الهيكل وبعد مسار طويل من الضغط والاختراق قد تمكنت عمليا من التحول إلى جزء عضوي من جهاز الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك حسب الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص.
- يؤكد الباحث المقيم في الأردن أنه منذ عام 2015 وحتى الآن، نشأت علاقات تعاطف بين قادة الشرطة في البلدة القديمة والأقصى وقادة جماعات الهيكل، وصورهم المشتركة بعد نجاح الاقتحامات باتت تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
- كذلك سمحت الشرطة ببناء "عريشة" دائمة على باب المغاربة، وبإنشاء مدرسة دينية فيها تعرف بـ "مدرسة جبل الهيكل" يقوم طلابها على خدمة المقتحمين وتوفير الماء والمرطبات لهم، وعلى عقد دروس عن الهيكل المزعوم وبنيته وواجبات التعبد فيه على مسافة أمتار من باب المغاربة.
الشرطة تسهل اقتحامات المستوطنين
- لكن التغيير العميق في مهمة الشرطة بدأ وفقا لابحيص عام 2003 بُعيد قرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتعزز ذلك بقرار المحكمة في 2006 الذي سمح باقتحام اليهود للأقصى كجماعات.
- انطلاقًا من هذين القرارين انقلبت مهمة شرطة الاحتلال، فبعد أن كانت منع دخول اليهود إلى المسجد، باتت مهمة الشرطة السماح بدخولهم، وحمايتهم داخل الأقصى لأن اقتحامهم سيشكل استفزازًا للمصلين.
- تطورت تلك المهمة-حسب ابحيص-إلى توسيع القوة المعنية بالمسجد الأقصى وتأهيلها وبناء نظام معلومات وأجهزة تضمن الرقابة والسيطرة المستمرة وصولًا إلى عرقلة وصول المسلمين إلى الأقصى باعتبارهم مصدر الخطر على المقتحمين.
- في ذات الوقت كان النفوذ النيابي لجماعات الهيكل يتصاعد من نائبين عام 2003 إلى سبعة نواب عام 2009، وكانت تلك الجماعات تستخدم نفوذها للضغط على جهاز الشرطة بما يضمن تبنيه لأهدافها ومطالبها بشكل أكبر وأسرع.
- وضعت الجماعات نصب عينيها موقع وزير الأمن الداخلي، فتمكنت من كسب وزير الأمن الداخلي إسحاق أهارونوفيتش والذي اقتحم الأقصى عام 2009 ودخل جميع مصلياته، ووضع تعديلات مهمة في عمل جهاز الشرطة وموقفها من تلك الجماعات.
- بدعم مباشر من جماعات الهيكل عُيّن عام 2015 جلعاد أردان وزيرًا للأمن الداخلي، وهو السياسي الذي باتت تعده تلك الجماعات واحدًا منها، فحظر مؤسسات الرباط بشكل تام، وأخرج الحركة الإسلامية التي تدعمها عن القانون.
- حاول أردان فرض التقاسم التام للأعياد فمنع المسلمين من دخول الأقصى نهائيًا في عيد رأس السنة العبرية، وتوالى التصعيد وصولًا إلى حديثه العلني قبل شهرين عن ضرورة تغيير الوضع القائم في الأقصى بالسماح لليهود بالصلاة فيه.
- ذلك إضافة إلى تخصيص جزء منه للصلاة الدائمة لليهود في إشارة منه إلى مصلى باب الرحمة الذي ما تزال حكومته تتطلع إلى إعادة إغلاقه، ولاتخاذه منطلقًا لمشروع التقسيم المكاني للأقصى.
صلوات علنية للمتطرفين
- تصريحات أردان تبعها أداء صلوات علنية للمتطرفين خلال فترة الأعياد اليهودية الأخيرة في شهر أكتوبر/تشرين أول المنصرم، وسمحت لهم الشرطة بالدخول بأزياء الحج الدينية، ومنعت حراس الأقصى من الاقتراب منهم أو حتى تصويرهم.
- منذ الاحتفال بمرور خمسين عامًا على احتلال القدس بدأ التغير في سياسة الشرطة تجاه المتطرفين بتسهيل فحص المقتحمين والتغاضي عن فحص البوابات، بينما كثفت متابعتها لكل مسلم يقرأ القرآن ويصلي بصوت مرتفع.
- نظمت في إسرائيل، في 24 أبريل/نيسان عام 2017 احتفالات على مستوى واسع بمناسبة الذكرى الخمسين لاحتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس، في يونيو/حزيران 1967، وهو ما يعرف عربيًا بذكرى النكسة.
- قيادات جماعات الهيكل كثفت هي بالمقابل التنسيق مع قيادة الشرطة في لواء القدس وبات مندوبون عنها يحضرون كل احتفال يقام لتغيير وتعيين ضباط جدد.
- هذه التطورات المتلاحقة التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى يرى رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات ضرورة النظر إليها بخطورة بالغة.
سيطرة كاملة للاحتلال
- في تعليقه على دعوة جماعات الهيكل أنصارها للتقدم للوظائف الشاغرة في الأقصى قال، بكيرات، إن ذلك يندرج ضمن المحاولات المستمرة لإلغاء دور الوصاية الهاشمية على الأقصى وتحويل إدارة المسجد كاملة للاحتلال الإسرائيلي.
- بكيرات أضاف أن الشرطة تسعى لزيادة الأعضاء المتطرفين بين صفوفها في الأقصى ليتعاطفوا مع المقتحمين ويتغاضوا عن أداء طقوسهم التلمودية داخل المسجد، ولا يترددوا في قمع الحراس والمصلين.
- رئيس أكاديمية الأقصى أوضح أن هذه الدعوات ترمي لإنهاء القداسة الإسلامية في الأقصى وتسعى لخلق قداسة يهودية جديدة من خلال وجود هذه العناصر المتطرفة بالأقصى وهذه مرحلة خطيرة تنهي حقبة الوضع التاريخي القائم بالمسجد.
المصدر
الجزيرة مباشر