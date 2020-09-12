أمريكا
السبت 12 سبتمبر 2020 18:39

المستشفيات الأمريكية ترفض ثلث كمياتها من دواء خاص بكورونا.. لماذا؟

سجلت الولايات المتحدة 37451 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
رويترز
أكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن المستشفيات الأمريكية رفضت نحو ثلث الكميات المخصصة لها من عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19 منذ يوليو/ تموز.

جاء هذا مع تراجع الحاجة لهذا الدواء المكلف المضاد للفيروس.

وقالت بعض المستشفيات إنها ما زالت تشتري هذا العقار الذي تنتجه شركة غيلياد ساينسز كي يصبح لديها مخزون في حالة تسارع وتيرة الجائحة خلال الشتاء. ولكنها قالت إن الإمدادات الحالية كافية وذلك إلى حد ما لأنها تقصر استخدامه على الحالات الشديدة فقط.

وسمحت إدارة الأغذية والعقاقير بقدر أكبر من الحرية في استخدام ريمديسيفير ولكن ستة من بين ثمانية مستشفيات ضخمة اتصلت بها رويترز قالت إنها لا تستخدمه في الحالات المتوسطة.

ويشير هذا الإبطاء إلى أن نقص العقار انتهى ويهدد جهود غيلياد لتوسيع استخدام ريمديسيفير.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة يوم الجمعة إنه ما بين السادس من يوليو/ تموز والثامن من سبتمبر/ أيلول قبلت أنظمة الصحة العامة بالولايات والمناطق نحو 72% من الكميات التي عرضتها عليها من ريمديسيفير. ولم تشتر المستشفيات بدورها سوى نحو ثلثي ما قبلته الولايات والمناطق.

أكثر من 6 ملايين إصابة

وسجلت الولايات المتحدة 37451 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات لديها إلى 6 ملايين و 381 ألفاً و 13حالة حتى الآن.

كما تم تسجيل 1091 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 191 ألفاً و 353 حالة منذ بدء الجائحة.

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 28 مليونا و637 ألفا، توفي منهم أكثر من 918 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و560 ألفً، وفق موقع "وورلدميتر".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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علاج
كورونا
مستشفيات

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