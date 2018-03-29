تكنولوجيا
الخميس 29 مارس 2018 10:59

المستشارة السابقة للأمن القومي الأمريكي تنضم إلى "نتفليكس"

سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي الأمريكي سابقا
الجزيرة
أعلنت خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت "نتفليكس" الخميس أن سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة، وافقت على الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة التلفزيونية الترفيهية.

ورايس حاليا أستاذة زائرة في جامعة هارفرد وكاتبة رأي في صحيفة نيويورك تايمز.

وقال ريد هاستينغز الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة "نتفليكس" في بيان "يسعدنا أن نرحب بالسفيرة رايس في مجلس إدارة نتفليكس".

وأضاف "على مدى عقود، واجهَت (رايس) الصعاب وقضايا دولية معقدة بذكاء ونزاهة وبصيرة، ونحن نتطلع إلى الإفادة من خبرتها وحكمتها".

وترأست رايس مجلس الأمن القومي الأمريكي بين عامي 2013 و2017 إذ كانت تزود الرئيس الأمريكي أنذاك باراك أوباما بتقارير يومية وكانت مسؤولة عن السياستين الخارجية والقومية إضافة إلى الوكالات الاستخبارية.

كذلك شغلت رايس منصب سفيرة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة وعملت مساعدة للرئيس بيل كلينتون خلال ولايته في البيت الأبيض.

وقالت رايس "أنا سعيدة جدا بالانضمام إلى مجلس إدارة نتفليكس، وهي شركة عصرية احترم بعمق قياداتها وإنتاجاتها ذات الجودة العالية وثقافتها المتميزة".

المصدر
الفرنسية
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سوزان رايس
نيتفليكس
الانترنت
مستشارة الأمن القومي الأميركي
تلفزيون

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