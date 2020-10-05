"المسافة صفر" يكشف تمويل الإمارات حملات مضللة للتحريض ضد قطر وتركيا (فيديو)

كشف برنامج المسافة صفر على شاشة الجزيرة، أن شركات ومنصات رقمية تابعة للإمارات، استهدفت قطر وتركيا بالتحريض وحملات إعلامية مضللة.

وبث التحقيق بعنوان "رسائل سيتا" مساء الأحد، صورًا لمشروع رقمي إماراتي يُدعى عرب إنتلجنس لاستهداف أنظمة عدة دول من بينها قطر وتركيا.

كما كشف أيضا رسائل مُسربة من وزارة الخارجية المصرية بشأن تنسيق تحركات دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لمهاجمة قطر ومؤسساتها الاقتصادية والإعلامية في المحافل الدولية.

حظر

وعرض التحقيق، تفاصيل حظر موقع التغريدات القصيرة تويتر لشبكة تتكون من 271 حسابا مزيفا مرتبطة بشركة دوت ديف، التي تعمل في الإمارات ومصر لاستهداف دولة قطر وغيرها من الدول مثل إيران.

وحظر موقع تويتر أيضا 4 آلاف و248 حسابا لاستهداف قطر بآلاف التغريدات المضللة والوهمية.

واستعرض التحقيق الاستقصائي، كواليس تحركات مراكز بحثية ممولة من الإمارات في واشنطن، للتحريض الممنهج ضد قطر والتنسيق بين دول رباعي الحصار، بالتزامن مع اختراق وكالة الأنباء الرسمية القطرية.

فريق برنامج #المسافة_صفر قام بتحليل أكثر من "أربعة ملايين تغريدة" لمعرفة مصادر الأخبار الكاذبة والفيديوهات المفبركة والوسوم التي تهاجم #قطر . #رسائل_سيتا pic.twitter.com/4ZdLEGhyX3 — Salam Hindawi - سلام (@HindawiSalam) September 27, 2020

وكشف التحقيق، أن الإمارات روّجت وسمي (هاشتاغي) انقلاب في قطر والوكرة، ضمن عدة وسوم أطلقتها حسابات وهمية مرتبطة بأبوظبي للتحريض على الحكومة القطرية، بينما استعانت دول الحصار بقراصنة إنترنت للترويج للوسمين أوربياً.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، في الجزء الأول من التحقيق، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن دول الحصار أعدَّت خطة لغزو الدوحة عسكرياً بعد مقاطعة بلاده.

الجزيرة تفضح الذباااب البشرري وليس ألكتروني بل ذباااب حقيقي :) #المسافه_صفر #رسائل_سيتا pic.twitter.com/eVspIrngzq — فهد الشهراني Pilot 🇶🇦 (@fahadq6r6) October 4, 2020

حصار

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، وهو ما نفته الدوحة مرارا واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

وتؤكد الدوحة أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت ومعها سلطنة عُمان بذل جهود وساطة لإتمامه.