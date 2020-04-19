فيروس كورونا
الأحد 19 أبريل 2020 09:34

المختبر الصيني المتهم بنشر فيروس كورونا ينفي مسؤوليته

الصين تمكنت من الحد من تفشي فيروس كورونا على أراضيها
رويترز
نفى مدير المختبر الذي تشير إليه وسائل إعلام أمريكية على أنه قد يكون مصدر فيروس كورونا المستجدّ، السبت أي مسؤولية في انتشار الوباء.

وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية "من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنّا".

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل إيبولا. وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.

وقال مدير المعهد "نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات".

وأضاف أنه من حيث موقع المعهد في ووهان "لا يمكن للناس إلا أن يقيموا رابطا" منتقدا وسائل الإعلام التي "تحاول عمدا خداع الناس" بتوجيه اتهامات "مبنية على مجرد تكهنات بدون أدلة".

وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن سفارة الولايات المتحدة في بيجين وبعد عدة زيارات الى المعهد، نبهت السلطات الأمريكية في 2018 الى إجراءات السلامة غير الكافية كما يبدو في مختبر يجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة عن الخفافيش.

المصدر
الفرنسية
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الصين
معهد الفيروسات
كورونا

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