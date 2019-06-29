السبت 29 يونيو 2019 21:30
المخابرات الفلسطينية تعتقل رجل أعمال شارك في مؤتمر المنامة
قال مصدر أمني فلسطيني إن جهاز المخابرات الفلسطينية اعتقل السبت فلسطينيا كان شارك في مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي عقد في البحرين قبل أيام وقاطعته السلطة الفلسطينية.
التفاصيل
- وكالة أنباء فرانس برس نقلت عن مصدر لم تسمه أن جهاز المخابرات اعتقل صلاح أبو مياله، أحد رجال الأعمال من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
- الوكالة: عائلة أبو مياله قالت إنها ليست لديها معلومات عن موضوع الاعتقال.
- أبو مياله في السبعينيات من العمر ويعاني مشاكل صحية.
- الوكالة: السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا باعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال ورشة المنامة الاقتصادية.
الرئاسة الفلسطينية: فريق ترمب منحاز لإسرائيل
- اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتمد على فريق منحاز لإسرائيل في تعامله مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
- الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: تصريحات ترمب بشأن القضية الفلسطينية على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية غير "مشجعة وتثبت بأن الإدارة الأمريكية لم تع درس فشل ورشة المنامة" التي انعقدت الأسبوع الماضي.
- أبو ردينة: ترمب يعتمد على فريق منحاز بشكل كامل لإسرائيل، ولا يمكن لهذا الفريق المنحاز بهذا الشكل أن يقدم حلولا يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام الدائم والعادل.
- أبو ردينة: الفشل الذريع الذي منيت به ورشة المنامة رغم سياسة العقاب والتهديد التي استعملتها إدارة ترمب مع الجميع، يجب أن تشكل رسالة واضحة للرئيس الأمريكي وإدارته.
- أبو ردينة: سياسة الاملاءات والتهديد والوعيد لم تعد تجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد، وقيادته الشرعية التي رفضت كل الصفقات المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا.
- أبو ردينة: الحقوق الفلسطينية لا تباع ولا تشترى ولا يمكن لأي كان في العالم أن يجبر الفلسطينيين على التنازل عن حقوهم، مهما كانت التحديات أو الإغراءات.
خلفيات
- عقدت ورشة المنامة الاقتصادية في العاصمة البحرينية في 25 و26 يونيو/حزيران بدعوة من الولايات المتحدة التي عرضت خطتها الاقتصادية للشرق الأوسط التي يفترض أن تواكب الحل السياسي الذي لم يعلن.
- عارض الفلسطينيون هذا اللقاء، مؤكدين أن الحل السياسي للصراع مع إسرائيل يجب أن يتقدم على الحل الاقتصادي.
- غير أن بعض الفلسطينيين الذين لم يعرف عددهم بالتحديد، شاركوا في المؤتمر بصفة فردية رغم معارضة السلطة الفلسطينية لها، وبينهم أبو مياله ورجل الأعمال أشرف الجعبري الذي أثار جدلا بين الفلسطينيين بسبب علاقاته مع الاسرائيليين.
- كان رجال الأعمال الفلسطينيون قاطعوا أعمال الورشة، واعتبرت السلطة الفلسطينية أنها "فشلت فشلا ذريعا".
- تتهم السلطة الفلسطينية الفريق الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوضع خطة السلام برئاسة صهره جاريد كوشنر بالانحياز الكامل لإسرائيل.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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