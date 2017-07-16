العراق
الأحد 16 يوليو 2017 21:00

المخابرات العراقية: البغدادي لا يزال على قيد الحياة

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في العراق والشام
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في العراق والشام
أرشيف
قال مسؤول في الاستخبارات العراقية، إن الأنباء التي تحدثت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، "غير صحيحة".

وأكد المسؤول العراقي أن البغدادي، ما يزال على قيد الحياة، في مخبئ خارج مدينة الرقة (شمال شرق)، معقل "التنظيم" في سوريا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها تعتقد أن البغدادي، ربما قُتل عندما أصابت غارة جوية لها تجمعا لقياديين كبار في "التنظيم" على مشارف الرقة.

لكن جماعات مسلحة تقاتل في المنطقة، ومسؤولين أمريكيين، يقولون إنهم لا يملكون أدلة على مقتل "البغدادي"، وشكك كثير من المسؤولين الإقليميين في المعلومات التي قدمتها موسكو.

وقال مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية أبو علي البصري، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية (الأحد) إن البغدادي ما زال مختبئًا في سوريا خارج الرقة.

وأضاف "وبحسب خلايا الرصد والمعلومات الدقيقة عن تحركاته، ولأننا معنيون أكثر من غيرنا، من أجهزة استخبارات دولية وعربية، بملاحقة ومطاردة ورصد جميع تحركات زعيم "التنظيم" وأتباعه، فإننا ننفي (صحة) خبر قتله، ولا صحة للمعلومات والتقارير التي تم نشرها والترويج لها مؤخرًا".

والبغدادي، البالغ من العمر 46 عاما، عراقي اسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي، وانشق عن تنظيم القاعدة في 2013، أي بعد عامين من مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

ويعود آخر تصوير علني للبغدادي، إلى اعتلائه منبر جامع النوري الكبير بالموصل 2014 ليعلن قيام "دولة الخلافة".

وأعلن العراق، الإثنين الماضي، استعادة السيطرة على كامل مدينة الموصل، في أكبر هزيمة للتنظيم منذ سيطرته على أراضي واسعة في سوريا والعراق قبل ثلاث سنوات.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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