المخابرات الحربية نفذتها: أبو فجر يكشف حقيقة هجوم رفح إبان حكم مرسي [فيديو]
وذلك عن طريق ضابط مخابرات كان يقوم بهندسة وتنفيذ كافة عمليات الفوضى بعد ثورة 25 يناير 2011
التفاصيل
- كشف أبو فجر في فيديو جديد له بثه، السبت، عبر صفحته على فيسبوك أن هذا الضابط الذي ينتسب للمخابرات الحربية هو المدبر لعملية الهجوم على معسكر الأمن المركزي في الأحراش بسيناء عام 2017 وكذا هجوم رفح في رمضان 2012 إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
- تابع، ملف الإرهاب والتهريب في سيناء بيد اللواء (ل ز) من المخابرات الحربية.
- خاطب أبو فجر هذا اللواء بالقول "هتحل يا سيادة اللواء والا أذيع. لأني هذيع بدءا من الطخ على معسكر الأمن المركزي اللي في الأحراش".
- أضاف "إحنا مش (لسنا) إرهابيين يا سيادة اللواء. الإرهاب أنت اللي صنعته. معك 24 ساعة توقف الإرهاب اللي في سيناء وإلا هخلي المتظاهرين يسحبوك من المطرح اللي أنت قاعد فيه. كله ع الغوغل ايرث. هرمنا".
- أكد أبو فجر أنه مستعد بالتقدم للنائب العام المصري إذا كان يرغب في تحقيق عادل عن الحرب على الإرهاب في سيناء.
- في رسالته إلى المصريين دعا أبو فجر أهالي سيناء ومرسي مطروح والنوبة والأقباط الذين "تتفجر كنائسهم بشكل يومي" على حد وصفه دعاهم إلى الانحياز للثورة من أجل وقف عمليات التهجير في سيناء ووقف التفجيرات وعدم سقوط مزيد من الضحايا.
وفيما يلي أبرز محطات استهداف المؤسستين الأمنية والعسكرية في مصر
- 19 من يوليو/ تموز 2012
هجوم مسلح على كمين للجيش في مدخل الشيخ زويد، ومقتل مجندين من القوات المسلحة.
- 5 من أغسطس/ آب 2012
مقتل 16 جنديًّا مصريَّا في هجوم مسلح على جنود بالقرب من معبر أبوسالم بمحافظة شمال سيناء، وهي من أكثر الأحداث دموية إبان عهد مرسي، وعرفت باسم "أحداث رفح الأولى".
- 8 من أكتوبر/ تشرين الأول 2012
هجومان مسلحان، الأول على سيارة بريد وسط العريش، ومقتل أمين شرطة وبدوي.
- 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012
هجوم مسلح على قوة شرطة بطريق جسر الوادي شمال سيناء، ومقتل 3 من قوات الشرطة.
- 26 و27 و28 من يناير/ كانون الثاني 2013
هجوم على سجن بورسعيد العمومي عقب إحالة أوراق 21 شخصًا أدينوا في أحداث "استاد بورسعيد" إلى المفتي. وفي الهجوم، أطلق مسلحون النار تجاه السجن وأقسام شرطة، فيما قام آخرون بإطلاق النار في محيط ميناء بورسعيد. وأسفرت الأحداث عن مقتل ضابط وأمين شرطة ونحو 52 آخرين.
- 16 من مايو/ أيار 2013
هجوم على سيارتى أجرة في طريق العريش-رفح، في محافظة شمال سيناء، واختطاف 7 مجندين، وتحرير قوات الأمن لهم بعد أيام من الحادث.
- 13من سبتمبر/أيلول 2014
مقتل ضابط بالجيش المصري في هجوم على نقطة شرطة عسكرية
- 30 من يناير/كانون الثاني 2015
عشرات القتلى والمصابين في هجمات على أهداف للجيش والشرطة في سيناء
- 21 يناير/كانون الثاني 2016
"مقتل 5 من أفراد الشرطة المصرية" في هجوم بشمال سيناء
- 22 من أكتوبر/تشرين الأول 2016
مقتل ضابط بالجيش المصري قرب منزله بإحدى ضواحي القاهرة
- 25 من نوفمبر/تشرين الثاني 2016
مقتل 12 مجندا في هجوم بشمال سيناء
- 19 من أبريل/نيسان 2017
مقتل شرطي وإصابة أربعة في هجوم بالقرب من دير سانت كاترين بجنوب سيناء
- 14 من مايو/أيار 2017
مقتل عسكريين مصريين، بينهم مقدم، في هجومين منفصلين بشمال سيناء
- 18 من يونيو/حزيران 2017
مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة المصرية
- 8 يوليو/تموز 2017
"مقتل 23 وإصابة 32" من الجيش المصري في هجمات بسيارات مفخخة لتنظيم الدولة الإسلامية شمال سيناء
- 9 من أغسطس/آب 2017
مقتل 4 رجال شرطة مصريين في هجوم مسلح بشمال سيناء
- 11 من سبتمبر/أيلول 2017
مقتل 18 شرطيا في هجوم على قافلة أمنية بمدينة العريش شمال سيناء
- 13 من أكتوبر/تشرين الأول 2017
مقتل ستة مجندين وإصابة أربعة في هجوم بمدينة العريش شمال سيناء
- 15 من أكتوبر/تشرين الأول 2017
مقتل ستة جنود في هجوم على حاجزين للجيش شمالي سيناء
- 20 من أكتوبر/تشرين الأول 2017
قتلى في مواجهات بين الأمن المصري ومسلحين في الواحات