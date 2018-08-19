العراق
الأحد 19 أغسطس 2018 14:28

المحكمة العليا في العراق تصادق على نتائج انتخابات البرلمان

السياسي الشيعي مقتدى الصدر - أرشيفية
رويترز
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار.

ويعني هذا القرار بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.

وقال متحدث باسم المحكمة في بيان "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم... قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء".

وكانت إعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد قد أوضحت في العاشر من أغسطس/آب أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر احتفظ بتقدمه مما يسمح له بلعب دور محوري في تشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
العراق
مقتدى الصدر
انتخابات
المحكمة العليا

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