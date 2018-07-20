الجمعة 20 يوليو 2018 23:26
المحامي السابق لترمب سجل سرا محادثة بينهما بشأن ممثلة إباحية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد المحامين السابقين للرئيس دونالد ترمب، سجل خلسة حديثا تطرق فيه الرجلان إلى دفع مال لفتاة غلاف سابقة في مجلة بلاي بوي، أقام معها ترمب علاقة مفترضة.
وهذه أبز تفاصيل القصة:
- يعتبر هذا تطورا مهما في مسلسل الفضائح التي تطال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
- المحامي مايكل كوهين الذي قام بتسجيل المحادثة، من المقربين جدا من ترمب، وهو يخضع حاليا للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي".
- كوهين، من أبرز المحامين الذين اعتمد عليهم ترمب، خلال حملته في الانتخابات الرئاسية، في 2016، حيث تولى قضايا عديدة مرتبطة بترمب وشركاته.
- صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت (الجمعة) أن التسجيل تم قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وضبطه محققو "إف بي آي" خلال مداهمتهم لمكاتب المحامي كوهين.
- الحديث الذي سُجل بين ترمب ومحاميه، دار حول إمكانية دفع مال من ترمب لفتاة الغلاف السابقة في مجلة "بلاي بوي" كارين ماك دوغال، مقابل سكوتها عن القول إنها أقامت علاقة "رومانسية دامت عشرة أشهر عامي 2006 و2007" مع ترمب، الذي لم يكن قد دخل بعد عالم السياسة.
- لاني ديفيس محامي مايكل كوهين رفض التعليق. كما رفض مايكل كوهين، التعليق على هذا التسجيل ومدى صحته.
- المحامي الشخصي لترمب، رودي غولياني، قال في اتصال هاتفي مع "نيويورك تايمز"، إن ترمب ناقش بالفعل مع كوهين، تحويل أموال إلى هذه الممثلة، لكن في النهاية لم يتم التحويل.
- غولياني، قال إن التسجيل لا يتجاوز دقيقتين، وترمب لم يقم بأي شيء خاطئ.
- استنادا إلى الذين استمعوا إلى التسجيل، يبدو أن هذه الحادثة لا تشكل أي تهديد قضائي لترمب ما دام لم يتم دفع مال في نهاية المطاف لفتاة الغلاف.
- الواقعة تأتي في إطار تحقيقات "إف بي آي" التي تريد التحقيق فيما إذا كان أي استخدام للأموال خلال الحملة الانتخابية الرئاسية من قبل ترمب له علاقة بمغامراته النسائية، يمكن أن يشكل خرقا للقانون الانتخابي.
- المحامي كوهين يخضع أصلا في الوقت الحاضر لتحقيق واسع وهو مهدد فعلا بالملاحقة القضائية.
- التحقيق مع كوهين جرى جزئيا بناء على طلب المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترمب ومسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.
- كوهين أقر مرارا بأنه دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مقابل سكوتها عن إقامة علاقة جنسية مع ترمب عام 2006.
- كوهين أعلن قبل فترة قصيرة أن ولاءه للرئيس الأمريكي ليس من دون حدود.
- كوهين قال في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" مطلع يوليو/تموز الجاري "أنا وفي لزوجتي وابنتي وابني، وسأبقى دائما كذلك" قبل أن يضيف "أنا أضع عائلتي وبلادي فوق كل اعتبار".
- ترمب بات يخشى احتمال تعاون كوهين مع القضاء، وأن يقوم بكشف معلومات تلحق أضرارا بالرئيس.
- حسب "نيويورك تايمز" فإن قطب الصحافة ديفيد بيكر استشار أيضا كوهين بشأن شهادة كارين مادوغال.
- صحيفة "ناشونال إنكوايرر" التابعة لمجموعة الصحف التي يملكها ديفيد بيكر، وافقت على شراء اعتراف ماك دوغال لنشرها بـ 150 ألف دولار.
- مجلة "ذا نيويوركر" نقلت استنادا إلى شهادات لم تكشف عن هويتها، أن بيكر وإدارة الصحيفة اختارا في نهاية المطاف عدم نشر اعترافات ماك دوغال منعا لإحراج ترمب، الأمر الذي ينفيانه.
- في إطار التحقيقات التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي فان كوهين طلب سحب هذا التسجيل من الملف، استنادا إلى ضرورة الحفاظ على سرية المداولات بين محام وموكليه.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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