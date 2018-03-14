اللاجئون السوريون
الأربعاء 14 مارس 2018 18:33

المجر تسجن مهاجرا سوريا 7 سنوات بسبب الشغب على الحدود

المهاجر السوري "أحمد حامد" خلال جلسة محاكمته في المجر
المهاجر السوري "أحمد حامد" خلال جلسة محاكمته في المجر
رويترز
أصدرت محكمة مجرية حكما بالسجن سبع سنوات على رجل سوري قبرصي بسبب عبوره بشكل غير قانوني للحدود ومشاركته فيما وصفته "بعمل إرهابي" خلال اشتباكات مع الشرطة في سبتمبر أيلول 2015.

وذكرت وكالة الأنباء المجرية الرسمية (إم.تي.آي) اليوم الأربعاء أن "أحمد حامد" كان ضمن مجموعة عبرت الحدود إلى المجر بشكل غير قانوني في 16 سبتمبر أيلول 2015، وخاطب الحشود مستخدما مكبرا للصوت قبل أن يقتحم مئات المهاجرين البوابة الحدودية وتستخدم الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضدهم.

واستقبل حامد الحكم عليه بهدوء، بينما كان محاطا برجال شرطة ملثمين في قاعة المحكمة في مدينة زيجيد في جنوب المجر.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الهجرة غير النظامية

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