الصراع في ليبيا
الأحد 28 يونيو 2020 21:22

المتحدث باسم قوات الوفاق: نحارب مرتزقة دول عقب فشل "عميلهم" حفتر

قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية العقيد محمد قنونو، الأحد، إن بلاده تخوض حربا ضد مرتزقة تدعمهم دول إقليمية وعالمية عقب فشل عمليهم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وأوضح قنونو في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر أن "داعمي الانقلابيين والمتمردين في ليبيا، بعد فشل وهزيمة ممثلهم المحلي (حفتر)، أزاحوا الأقنعة، وتقدموا ليقودوا الخراب والإفساد بأنفسهم داخل ليبيا".

وأضاف: "لم نعد في حرب ضد متمرد انقلابي محلي".

وتابع "اليوم في ليبيا نخوض حربا ضد مرتزقة غزاة تدعمهم دول إقليمية وعالمية، أما عميلهم بعد فشله لم يعد يملك من أمره شيئا".

وأشار إلى احتلال المرتزقة لمدينة سرت، واتخاذها منطلقا لتهديد المدن الليبية، محذرا إياهم بأن مصيرهم "القتل أو السجن أو التشرد في الصحراء".

وشدد على أنه "لم يعد أمام الانقلابيين والمتمردين إلا تسليم المجرمين في صفوفهم للمحاكم المحلية والدولية".

وأمس السبت، قال قنونو، في تصريحات صحفية، إن تحرير سرت والجفرة (جنوب شرق العاصمة طرابلس) من المرتزقة الروس أصبح أمرا ملحا.

وأضاف: "سرت أصبحت أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم ببلادنا بعدما باتت بؤرة للمرتزقة الروس والعصابات الإجرامية بعد طردها من طرابلس وترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)".

وأوضح أن "مرتزقة فاغنر جعلوا من قاعدة ومطار الجفرة مركزا لقيادتهم وتمددهم للسيطرة على حقول النفط بجنوب البلاد".

وأضاف: "إننا على ذلك عازمون بإذن الله إن كان سلما فبها وإن كان بقوة السلاح فنحن لها".

ونددت حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا)، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019.

ومؤخرا، حققت قوات حكومة الوفاق الوطني انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: كيف أنقذت الشرطة التركية طالبة من ضياع امتحانها؟
Thumbnail
أمريكا: اعتقال شاب أسود تصدى لسائق أبيض حاول دهس المتظاهرين (فيديو)
Thumbnail
عراقي يتهم الإمارات بسرقة برنامجه وإطلاقه باسم حاكم دبي (فيديو)
Thumbnail
حساب السويد بالعربية يُكذب الإعلامي المصري عمرو أديب.. ما القصة؟
Thumbnail
بنك أوف أمريكا يكشف المخاطر التي تواجه بنوك الإمارات

الأكثر قراءة

  1. شاهد: كيف أنقذت الشرطة التركية طالبة من ضياع امتحانها؟
  2. أمريكا: اعتقال شاب أسود تصدى لسائق أبيض حاول دهس المتظاهرين (فيديو)
  3. المتحدث باسم قوات الوفاق: نحارب مرتزقة دول عقب فشل "عميلهم" حفتر
  4. عراقي يتهم الإمارات بسرقة برنامجه وإطلاقه باسم حاكم دبي (فيديو)
  5. حساب السويد بالعربية يُكذب الإعلامي المصري عمرو أديب.. ما القصة؟