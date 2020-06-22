الصراع في ليبيا
الاثنين 22 يونيو 2020 10:16

المتحدث باسم حفتر: قوات الوفاق تريد الوصول للأهرامات (فيديو)

أحمد المسماري الناطق باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
رويترز
في تصريح مثير للجدل، قال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الأحد، أن قوات حكومة الوفاق، تريد الوصول للأهرامات بمصر وكتابة اسمها عليها.

ونقلت قنوات إعلامية مؤتمرا صحفيا للمسماري قال فيه إن المجموعات التابعة لحكومة (فائز) السراج: يقولون نحن نحترم أمن مصر كيف تحترمون أمن مصر؟ وأنتم ترسلون لها رسائل يومية جايينك (سوف نأتي) يا سيناء (أقصى شمال شرق مصر) جايينك يا أهرامات وهنكتب اسمنا على الأهرامات.

وواصل حديثه قائلا: هذا أمر صعب. وأضاف "الرسائل وصلت لمصر أن هذه الجموع الإرهابية التكفيرية المتطرفة (في إشارة لقوات الحكومة الليبية) التي تتواجد في مدينتي مصراتة وطرابلس تريد الوصول إلى الأهرامات وإلى سيناء وإلى القاهرة".

وتناقل مدونون على موقع تويتر بعد تصريح المسماري المثير للجدل، صورة لأحد أهرامات الجيزة الشهيرة مكتوب عليها عبر برنامج لتحرير الصور بركان الغضب وأسماء مدن ليبية وضجت التعليقات بالسخرية من كلام المتحدث باسم قوات حفتر.

وتعد مصر داعما رئيسيا لقوات حفتر وحاولت خلال الأسابيع الماضية إيجاد مخرج لهزائمه التي مني بها خاصة في محيط طرابلس وترهونة وغربي ليبيا على يد قوات الحكومة الليبية.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة وتطرد من محيطها، وتبدأ دعوات حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
المسماري
حفتر
الوفاق
الأهرامات

اقرأ أيضا

Thumbnail
سوريون يتعرفون على مصير ذويهم المعتقلين بين صور "قيصر" المسربة
Thumbnail
خطر محدق بحياة معارض سعودي في كندا.. ما القصة؟ (فيديو)
Thumbnail
مصر تسجل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1475 إصابة
Thumbnail
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأحد 21 من يونيو/حزيران)
Thumbnail
مسؤول عسكري ليبي رفيع: السيسي "مجنون" وسنقضي على العدوان (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. سوريون يتعرفون على مصير ذويهم المعتقلين بين صور "قيصر" المسربة
  2. المتحدث باسم حفتر: قوات الوفاق تريد الوصول للأهرامات (فيديو)
  3. خطر محدق بحياة معارض سعودي في كندا.. ما القصة؟ (فيديو)
  4. مصر تسجل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1475 إصابة
  5. لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأحد 21 من يونيو/حزيران)