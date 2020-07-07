الولايات المتحدة
الثلاثاء 7 يوليو 2020 23:05

المارينز: إصابة شخص في إطلاق نار في قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا

بوابة القاعدة الأمريكية
تويتر
أعلنت مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، الثلاثاء، إصابة شخص في إطلاق نار في إحدى القواعد العسكرية التابعة لها، بولاية كاليفورنيا، غربي الولايات المتحدة.

وقالت قوات المارينز إن المصاب يتلقى العلاج حاليا، كما لم تكشف عما إذا كان المصاب فردا من أفرادها أم لا.

وأغلقت السلطات القاعدة، التي أحاطت بها قوات من الشرطة العسكرية، قبل ان يعاد فتح بواباتها بعد ساعتين.

وقالت المارينز إنها تحقق في الحادث، فيما ذكرت تقارير مبدئية أن الشخص المصاب هو من أطلق النار.

المصدر
وكالات

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