فيروس كورونا
الجمعة 1 مايو 2020 15:38

المئات تطوعوا.. بريطانيا تجري تجارب على لقاح محتمل لفيروس كورونا

يعمل معهد جينير ومجموعة أكسفورد للقاحات في جامعة أوكسفورد على تطوير اللقاح
رويترز
وقّعت مجموعة أسترازينيكا البريطانية للدواء اتّفاق شراكة مع جامعة أوكسفورد لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا يجري العمل على اختباره سريريا في بريطانيا، وفق ما أعلن الطرفان الخميس.

وبدأت الأسبوع الماضي التجارب السريرية على اللقاح المحتمل الذي طوّره معهد جينير في أوكسفورد. وقد تطوّع مئات الناس ليكونوا جزءا من الدراسة التي تلقّت تمويلا من الحكومة البريطانية بقيمة 20 مليون جنيه (24,7 مليون دولار).

وقال بيان مشترك صادر عن أسترازينيكا وأوكسفورد، إنّ "التعاون يهدف الى تقديم لقاح محتمل يعرف باسم تشادوكس 1 إنكوف-19 ويعمل معهد جينير ومجموعة أكسفورد للقاحات في جامعة أوكسفورد على تطويره".

وأضاف البيان "بموجب الاتّفاق، ستكون أسترازينيكا مسؤولة عن تطوير اللقاح وتصنيعه وتوزيعه في أنحاء العالم".

وأشار إلى أنّ المعلومات عن المرحلة الأولى من التجارب قد تصبح متاحة الشهر المقبل، لافتا إلى أنّ التقدّم نحو المرحلة الأخيرة من التجارب قد تتم في منتصف العام الحالي.

يأتي ذلك في وقت أعلن خبير الأوبئة الأميركي أنطوني فاوتشي الأربعاء أنّ عقار رمديسيفير أظهر "أثراً واضحاً" في مساعدة مرضى كوفيد-19 على التعافي، معتبراً أنّ ذلك يشكل دليلا على أنه يمكن وقف فيروس كورونا عبر دواء.

المصدر
وكالات

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