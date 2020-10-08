تركيا
الخميس 8 أكتوبر 2020 14:39

الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد

الليرة التركية هبطت إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار الأمريكي
رويترز- أرشيف
تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس لتلامس مستوى منخفضا قياسيا بلغته في الجلسة السابقة.

جاء التراجع بفعل تضرر المعنويات بسبب  مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوربي.

وسجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار صباح اليوم الخميس، لتصل أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.

وفقدت العملة التركية 25% من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة. لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسيا.

ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترمب أمس الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400 بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.

كما أثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع قوات من أصل أرميني بمنطقة ناغورني كاراباخ توترا.

وستكثف فرنسا والولايات المتحدة وروسيا جهودها لإنهاء القتال في منطقة القوقاز خلال محادثات تعقد في جنيف اليوم الخميس.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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توترات

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