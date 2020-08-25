تركيا
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 21:02

الليرة التركية تلامس مستوى قياسيا جديدا أمام الدولار

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي
رويترز- أرشيف
هبطت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي مع تعرضها لمزيد من الضغوط على الرغم من مساعي البنك المركزي لتشديد الائتمان.

وتراجعت الليرة أكثر من 0.3  إلى 7.4035 مقابل الدولار بحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينتش من 7.38 عند الإغلاق في الجلسة السابقة. والمستوى القياسي المنخفض السابق لليرة أثناء التعاملات كان 7.4 وسجلته في 18 أغسطس/ آب.

وعدًل البنك المركزي أدواته للتمويل لزيادة تكاليف الاقتراض رغم إبقائه على سياسته لأسعار الفائدة مستقرة عند 8.25 بالمئة.

ومما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات، تهديد للاتحاد الأوربي يلوح في الأفق بعقوبات مع تزايد التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

اقرأ أيضا

Thumbnail
"شركات الجيش".. خلافات بين العسكريين والمدنيين في الحكومة السودانية
Thumbnail
وزير الخارجية التركي يحذر اليونان من أي خطوات خاطئة شرق المتوسط
Thumbnail
أول اتصال بين وزيري دفاع إسرائيل والإمارات
Thumbnail
تركيا ترد على اعتراض أمريكي استضافة أردوغان لقادة من حماس.. ما القصة؟
Thumbnail
السودان: الحكومة تطالب أمريكا برفع اسمها من قائمة الإرهاب.. وتؤكد: لا نملك تفويضا للتطبيع

الأكثر قراءة

  1. مقتل جنديين عراقيين و4 انتحاريين حاولوا اقتحام معسكر شرقي ديالى
  2. مشروع قانون يجرم اتهام بولندا بالتورط في الهولوكوست
  3. بطريقة سينمائية: سجينان يعودان لزنزانتهما بعد هروب فاشل
  4. توقعات بارتفاع عدد ضحايا زلزال نيبال ل10آلاف
  5. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير