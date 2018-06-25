تركيا
الاثنين 25 يونيو 2018 10:00

الليرة التركية تصعد بعد فوز أردوغان في الانتخابات

رويترز
ارتفعت قيمة الليرة التركية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين بفضل توقعات بالاستقرار السياسي بعد فوز رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية.

وخرج أردوغان منتصرا من أكبر تحدياته الانتخابية في 15 عاما، مما يمنحه سلطات تنفيذية شاملة سعى إليها طويلا ويتيح له البقاء في الحكم حتى 2023 على الأقل.

وفي أحدث المعاملات، ارتفعت قيمة الليرة أكثر من 2% لتصل إلى مستوى أقوى من 4.55 ليرة للدولار مقارنة مع 4.6625 عند الإغلاق يوم الجمعة.

المصدر
رويترز
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اقتصاد
الليرة التركية

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