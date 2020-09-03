أسعار عملات
الخميس 3 سبتمبر 2020 20:01

الليرة التركية تسجل أدني انخفاض على الإطلاق أمام الدولار

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي
رويترز
نزلت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق، اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12% ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي.

وأبقت العملة، التي بلغت اليوم 7.438 مقابل الدولار، أسعار الواردات مرتفعة وبددت أثر أي ضغوط نزولية للأسعار ناجمة عن إجراءات العزل العام التي فُرضت في وقت سابق من العام الجاري.
ومما يعزز المخاطر حيال تركيا أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفزت في الأسابيع الأخيرة.
وأيضا مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات، تهديد للاتحاد الأوربي يلوح في الأفق بعقوبات مع تزايد التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية 11.77 بالمئة في أغسطس/ آب، بما يتماشى مع الشهر السابق ويقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 11.91 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وقال معهد الإحصاء التركي إن الرقم الشهري للزيادة في أسعار المستهلكين بلغ 0.86 بالمئة مقابل توقعات الاستطلاع بزيادة واحد بالمئة.

وما زال التضخم مرتفعا في خانة العشرات منذ بداية العام الجاري ولامس هدف البنك المركزي البالغ خمسة بالمئة المرة الماضية في 2011.
ورفع البنك توقعه للتضخم بنهاية العام إلى 8.9 بالمئة في يوليو/ تموز، مراهنا على أن التضخم سيبدأ التراجع في وقت مبكر ربما في ذلك الشهر.

وانخفضت العملة التركية نحو 20 بالمئة من بداية العام الجاري لكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة. وأدى انخفاض قيمة العملة لزيادة التضخم عبر الواردات، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.

وتراجعت الليرة 0.6 بالمئة إلى 7.434 مقابل الدولار بحلول اليوم الساعة 0935 بتوقيت غرينتش.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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