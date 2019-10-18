الجمعة 18 أكتوبر 2019 20:05
الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار بعد الاتفاق التركي الأمريكي
صعدت الليرة التركية حوالي 1% أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات، الجمعة، بعد الاتفاق التركي الأمريكي بشأن شمال سوريا.
التفاصيل
- سعر الصرف قفز إلى 5 ليرات و75 قرشا مقابل الدولار، مرتفعة حوالي 1% من مستوى الإغلاق السابق البالغ 5 ليرات و82 قرشا.
- تركيا والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق بشأن شمال سوريا ورفع العقوبات الأمريكية عن أنقرة.
- بالرغم من تسجيل الليرة لمستوى منخفض أمام الدولار هذا الأسبوع، إلا أنها صمدت بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا.
- واشنطن فرضت عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء لإرغام أنقرة على أن "تنهي فورا هجومها" العسكري على الفصائل الكردية شمال سوريا.
- العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمدة.
- بالإضافة إلى الوزراء الثلاثة، شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.
- العقوبات كانت قد شملت وقف المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق تجاري مع تركيا، وفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الولايات المتحدة من الصلب التركي.
- الرسوم الجمركية كانت أحد التدابير التي لجأ إليها ترمب العام الماضي للضغط على أنقرة للإفراج عن قس أمريكي كانت تحتجزه. وأدت العقوبات آنذاك إلى تدهور في سعر الليرة التركية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز