اللص الفاشل.. حاول سرقة متجر فسجن نفسه داخله (فيديو)

لص يتعثر في الخروج بعد إتمام سرقته

فشل لص في سرقة متجر بيع هواتف، ووقع في فخ الشرطة بعدما تعثر في بوابة الخروج، حسبما ذكرت محطة "سي تي في نيوز" الكندية.

وتداول ناشطون تسجيلًا مصورًا وثقته كاميرا مراقبة داخل المتجر الواقع في مدينة فانكوفر الكندية، للواقعة.

وتظهر اللقطات محاولة اللص دخول المتجر، ليفاجئ بوجود سور أمني من الشبك الحديدي المرن، وبعد محاولات تمكن من الدخول.

لكن يبدو أنه وجد المتجر خاليًا من البضائع الثمينة، وعندما قرر الخروج علق أسفل السور واضطر للضغط على جرس الإنذار ليقع في فخ الشرطة التي خلصته وألقت القبض عليه.