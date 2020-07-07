الصين
الثلاثاء 7 يوليو 2020 19:16

اللحظات الأخيرة لركاب حافلة سقطت في بحيرة بالصين (فيديو)

لقي 21 شخصا حتفهم وأصيب 16 آخرون في سقوط حافلة كانت تقل طلابا متوجهين لأداء امتحان في بحيرة بالصين بعد أن انحرفت عن مسارها، وذلك حسبما ظهر في تسجيل مصور بثته وسائل إعلام رسمية.

وفي التسجيل المصور الذي بثه حساب تلفزيون الصين المركزي على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الحافلة وهي تتحرك ببطء في الحارة الداخلية في الجانب الذي كانت تسير فيه من الطريق قبل أن تستدير بزاوية قائمة وتقتحم الحاجز الحديدي على الجانب الآخر من الطريق المزدوج المكون من ست حارات وتسقط في المياه.

وقال التلفزيون الصيني إن بعض ركاب الحافلة العامة كانوا طلابا من المقرر أن يؤدوا امتحان الالتحاق بالكلية الوطنية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن التحقيق جار في سبب الحادث الذي وقع في أنشون بإقليم قويتشو بجنوب غرب الصين.

وقالت صحيفة الشعب اليومية إن هناك طالبا بين القتلى وأربعة طلاب ضمن المصابين.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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