الاثنين 18 نوفمبر 2019 23:56
الكويت: خليجي 24 مؤشر على التقدم نحو حل الأزمة الخليجية
قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن مشاركة المنتخبات الخليجية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" في قطر مؤشر على تقدم نحو حل الأزمة بين الأشقاء.
أبرز تصريحات الجار الله
- هناك خطوات أخرى ستعقب هذه الخطوة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح للوصول إلى النتائج الإيجابية.
- متفائل بأن تكون هناك اتصالات على كافة المستويات الخليجية لبلورة نهاية سريعة لهذه الأزمة.
- إلى الآن لم يتم تحديد موعد للقمة الخليجية المقبلة.
- هناك اجتماعات وزارية عقدت في إطار التحضير للقمة القادمة.
خلفيات
- قطعت الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع قطر منتصف عام 2017 وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا بدعوى دعم قطر "للإرهاب".
- نفت الدوحة مرارا الاتهامات وقالت إنها لا أساس لها من الصحة وإن الحصار المفروض عليها لا مبرر له.
- أعلنت الدول الخليجية الثلاث مشاركتها الأسبوع الماضي في بطولة خليجي 24 التي تقام في الدوحة بعد أن كانت قد أعلنت مقاطعتها.
- تقام بطولة خليجي 24 في الدوحة في الفترة من 26 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 8 من ديسمبر/كانون الأول.
المصدر
وكالة الأنباء الكويتية