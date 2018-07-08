الأحد 8 يوليو 2018 19:06
الكويت: حكم نهائي بحبس نواب في قضية اقتحام البرلمان
أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكما بسجن نائبين حاليين و 6 نواب سابقين من المعارضة لمدة 3 سنوات ونصف، في قضية اقتحام مجلس الأمة في سياق احتجاجات وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وهذه تطورات الحكم وخلفيات الحدث:
- تضمن الحكم معاقبة خمسة مواطنين أيضا بالحبس 3 سنوات ونصف السنة، و3 آخرين بالحبس سنتين مع وقف النفاذ لمدة سنة شرط حسن السيرة والسلوك.
- امتنعت المحكمة في حكمها عن معاقبة 34 متهما في القضية ذاتها، وبرأت 17 آخرين، وأيدت حكم براءة 3 سابقا.
- من أبرز المحكومين بالسجن، المعارض والنائب السابق مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، الذين حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات.
- من بين النواب السابقين المحسوبين على المعارضة والذين حكم عليهم بالمدة ذاتها، مبارك الوعلان وسالم النملان. أما النائب السابق الذي حكم عليه بالسجن سنتين فهو فهد خنة.
- تعود وقائع القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
- في ديسمبر/كانون الأول 2013، برأت محكمة الجنايات، جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم.
- في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة الاستئناف، بحبس 68 ناشطا كويتيا معارضا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، فيما برأت متهمين اثنين.
- في 18 من فبراير/ شباط الماضي أمرت محكمة التمييز، بوقف نفاذ حكم الاستئناف، وإخلاء سبيل المحبوسين.
- معظم النواب الحاليين والسابقين الذين حكم عليهم بالسجن في قضية مجلس الأمة هم خارج الكويت.
- شملت التهم الموجهة للمحكومين استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس.
المصدر
وكالات