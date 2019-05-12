الأحد 12 مايو 2019 13:25
الكويت تمول إعادة بناء منفذ "سفوان" الحدودي مع العراق
قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، إن بغداد والكويت اتفقتا على إعادة بناء منفذ سفوان الحدودي بينهما، وتوفير البنى التحتية من خلال تمويل كويتي.
منفذ سفوان:
- المكتب الإعلامي للهيئة أوضح في بيان اليوم، أن توقيع مذكرة التفاهم المرتقب بين الطرفين، سيوضح تحديد التزامات كل جانب بعمل المنفذ البري الوحيد بين البلدين.
- كان وفد عراقي يضم 15 مسؤولًا، وصل السبت، إلى الكويت، يرأسه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، لقيادة أعمال اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة.
- تم الاتفاق على قيام الجانب الكويتي ببناء منفذ سفوان كمنحة وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ وسيتم توقيع مذكره التفاهم بين الطرفين والتي سيتم من خلالها تحديد التزامات الجانب العراقي والجانب الكويتي.
- استأنفت بغداد والكويت علاقاتهما في 2003 عقب سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.
العلاقات العراقية- الكويتية:
- قبل عام 1990.. مرت العلاقات الكويتية العراقية بالكثير من التعقيدات، بسبب مشكلات ترسيم الحدود، لكنّ الأمور لم تصل إلى مرحلة التصعيد العسكري، عدا مناوشات حدودية بسيطة أدّت إلى مقتل بعض أفراد الشرطة الحدودية من الطرفين.
- عادت الأزمة للظهور، ثانية أثناء الحرب العراقية - الإيرانية، إذ طالب العراق الكويت بتأجيره جزيرة بوبيان شمال الكويت، ومنحه جزيرة وربة لحماية الأراضي العراقية من هجمات الجيوش الإيرانية، الأمر الذي رفضته الكويت رفضًا قاطعًا.
- بعد انتهاء الحرب، اتهم العراق الكويت بشنّ حرب اقتصادية عليه عبر التلاعب بأسعار النفط، ورفض إسقاط الديون، والتعدي على الآبار النفطية المشتركة بين البلدين.
- فيما اتهمت الكويت العراق بالبحث عن سبب يدفعه للحصول على المزيد من آبار النفط والمماطلة في ترسيم الحدود بشكل نهائي رغم وجود اتفاقيات سابقة، بالإضافة إلى ادعاء الأحقية التاريخية في الأراضي الكويتية.
- تحاول القيادة السياسية في الكويت التوازن في التعامل مع الملف العراقي الشائك، إذ تفضّل سياسة عدم الاقتراب بشكل مباشر كما أنها لا تبتعد من الملف بصورة كاملة، وتسعى إلى نقل العلاقات مع العراق إلى مرحلة أكثر تطورًا عبر بوابة الملف الاقتصادي.
- قامت الكويت ببناء عدد من المدارس في العراق، وقدّمت منحًا صحية، خصصتها للمحافظات المتضررة من الحرب مع تنظيم الدولة، كما قامت بتنظيم مؤتمر إعادة إعمار العراق الدولي واستطاعت جمع تعهدات بدفع 30 مليار دولار لإعادة إعمار العراق بعد الحرب على التنظيم.
المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر
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