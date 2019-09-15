الأحد 15 سبتمبر 2019 21:40
الكويت تشدد إجراءات الأمن وتحقق في تقارير عن رصد طائرة مسيرة
أعلنت السلطات الكويتية تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد، غداة رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.
تشديد الإجراءات الأمنية في الكويت
- مجلس الوزراء الكويتي ذكر في تغريدة على تويتر أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح "وجه القيادات العسكرية الأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل دولة الكويت ...واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت".
- المجلس ذكر في تغريدة ثانية إن القرار جاء بعد رصد "طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت".
- المجلس: القيادات الأمنية باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن رصد الطائرة المسيرة، وسبل التصدي لمثل تلك الحالات.
وعلى صعيد آخر فقد اوضح الصالح أن القيادات الأمنية قد باشرت اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت ، وما تم اتخاذه من اجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) September 15, 2019
- المجلس: رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح التقى "بحضور عدد من الوزراء مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعددا من قيادات الجيش والشرطة".
- المجلس: رئاسة الاركان على تنسيق مباشر ومستمر مع الاشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة.
طائرات مسيرة اخترقت الأجواء
- صحف كويتية محلية قالت إن طائرة مسيرة اخترقت الأجواء فجر السبت، وحلقت فوق قصر أمير البلاد.
- أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح موجود حاليا في الولايات المتحدة بعد أن أجرى فحوصات طبية هناك.
- رواد لمواقع التواصل الاجتماعي نشروا مقاطع فيديو لما قالوا إنها لطائرات مسيرة وصواريخ قادمة من العراق باتجاه السعودية.
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم إيران بوقوفها وراء الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.
- تقارير لوسائل إعلام عربية ودولية ذكرت أن جماعات مدعومة من إيران هي التي نفذت الهجوم انطلاقا من جنوب العراق.
- بغداد نفت هذه التقارير وتوعدت بمعاقبة كل من يحاول استخدام الأراضي العراقية في شن هجمات بالمنطقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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