الأحد 14 يوليو 2019 11:55
الكويت تتحرك لحماية موانئها وسط التوترات بالخليج
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن البحرية الكويتية ومؤسسة الموانئ ستعدان خططا أمنية لحماية الموانئ الرئيسية بالبلد المنتج للنفط وذلك وسط تصاعد التوتر بين إيران والغرب.
التفاصيل:
- نقلت الوكالة الرسمية عن الشيخ يوسف عبد الله الناصر الصباح المدير العام للمؤسسة قوله إنه جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجانبين "في مرحلة مهمة تمر بها المنطقة أمنيا".
- بحسب الوكالة فإن الشيخ يوسف الصباح أوضح أن المرحلة الحالية تستدعي تضافر الجهود للحفاظ على أمن الموانئ البحرية "وضمان الاستعداد الكامل لوقوع أي طارئ محتمل".
وقع مدير عام#مؤسسة_الموانئ_الكويتية— Kuwait Ports Authority (@KuwaitPorts) ١٣ يوليو ٢٠١٩
الشيخ/يوسف عبدالله الصباح
بروتوكول تعاون مع #وزارة_الدفاع
متمثل في القوة البحرية
شمل
تدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات والدورات الخارجية وحماية الموانيء
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
مثـّل جانب القوة البحرية
اللواء الركن/خالد الكندري pic.twitter.com/MyNUHTw22W
التوتر في منطقة الخليج:
- زاد التوتر بشكل حاد منذ شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران وتحركها لوقف كل صادرات النفط الإيرانية في إطار سياسة ممارسة "أقصى ضغط" بهدف حمل طهران على وقف تصرفاتها التي تقول واشنطن إنها تقوض الأمن الإقليمي.
- يشوب العلاقات بين إيران والغرب توتر متزايد بعد احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية في منطقة جبل طارق الأسبوع الماضي وإعلان لندن تدخل سفينة حربية بريطانية لإبعاد سفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة مملوكة لبريطانيا لدى مرورها في مضيق هرمز.
- وقعت الأحداث الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان منذ مايو/أيار حملت واشنطن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها وهو ما نفته طهران.
- اقترب الخصمان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برد انتقامي لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة.
المصدر
رويترز