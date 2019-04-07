الأحد 7 أبريل 2019 20:01
الكويت تتجه لفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية للوافدين
أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح قرارا بتشكيل لجنة لاقتراح اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
بيان وزارة الصحة الكويتية:
- يهدف القانون لضرورة وجود تأمين صحي أو ضمان صحي على الأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة يغطي فترة تواجدهم في البلاد.
- القرار يأتي تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الصحي، القانون رقم 15 لسنة 2019.
اصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح قرارا بتشكيل لجنة لاقتراح اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الصحي علي الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية pic.twitter.com/mhsrH38sNr— وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 7, 2019
تعديل الرسوم:
- منذ 2017، ارتفعت الرسوم الصحية على الوافدين في الكويت بين 100 و1500 بالمائة، لتقفز بأسعار تقديم الخدمة الصحية للوافد.
- بموجب الزيادة السابقة يسدد الوافد ضمانا صحيا سنويا قيمته 50 دينارا (160 دولارا)، يتناقص إلى 40 دينارا (128 دولارا) للزوجة، و30 دينارا (96 دولارا) للأطفال، ورسوما أخرى ثابتة عند كل مراجعة للمركز الصحي أو المستشفى.
تكويت الوظائف:
- بجانب زيادة الرسوم الصحية، بدأت الكويت منذ سبتمبر/ أيلول 2017 إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.
- توطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية، يهدف لدعم العملية الاقتصادية في البلاد وخفض الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة بالاعتماد على الوافدين.
- يمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69 في المئة من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو/ حزيران 2018.
- يبلغ عدد الوافدين الأجانب 4 ملايين و588 ألفا و148 نسمة، حسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية).
المصدر
وكالات