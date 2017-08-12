الكويت
السبت 12 أغسطس 2017 11:39

الكويت: اعتقال 12 مدانا في قضية تجسس لصالح إيران

صورة المدانيين الفرين في قضية العبدلي(وزارة الداخلية الكويتية)
صورة المدانيين الفارين في قضية العبدلي(وزارة الداخلية الكويتية)
قالت وزارة الداخلية الكويتية السبت إن السلطات اعتقلت 12 شخصا أدينوا غيابيا بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.

ووجهت الكويت اتهامات إلى 25 كويتيا وإيراني بعد العثور على أسلحة ومتفجرات في مداهمة استهدفت ما يسمى (بخلية العبدلي) في 2015 وهو ما تسبب في تصعيد توترات طائفية.

وقال ممثلو الادعاء في الكويت إن المتهمين كانوا ينوون تنفيذ أعمال عدائية ضد البلد.

وصدر حكم بإعدام متهم واحد بينما صدرت أحكام بالسجن على الباقين. وفي يونيو/حزيران ألغت أعلى محكمة في البلاد حكم الإعدام في القضية وخففت أحكام السجن الصادرة على البعض فيما زادت من فترات أحكام أخرى.

وصدرت الأحكام غيابيا بحق 14 متهما على الأقل من بينهم الإيراني. ونفت إيران أي دور لها في القضية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن بيان الوزارة "أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض في أماكن متفرقة من البلاد على 12 شخصا من المحكومين المتوارين عن الأنظار فيما يسمى (خلية العبدلي)".

وأضاف البيان أن السلطات ما زالت تبحث عن اثنين من المدانين.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
الكويت
إيران
خلية العبدلي

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