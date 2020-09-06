الكويت
الأحد 6 سبتمبر 2020 22:40

الكويت: إحباط "مؤامرة خطيرة" تستهدف الأمن القومي للبلاد

مقر النيابة العامة الكويتية
مواقع التواصل
أحبطت السلطات الكويتية "مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي" للبلاد، حسب صحيفة "القبس" (خاصة) الأحد.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر أمني لم تسمه أن السلطات ألقت القبض على ضابطين "يشغلان موقعين حساسين".

وأضاف أن النيابة العامة بدأت التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية، بعد أن سرقا مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت، عام 2019.

وتابع المصدر أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين ونوابا ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت، حيث تواصلا مع أطراف في لندن.

ولم يصدر على الفور تعقيب من السلطات الكويتية بشأن ما نشرته صحيفة "القبس".

ونشر ناشطون كويتيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، في أغسطس/آب الماضي، ما قالوا إنها تسريبات مصورة تتضمن قيام ضباط بجهاز أمني في وزارة الداخلية بالتجسس على حسابات تواصل اجتماعي خاصة بمواطنين ونواب في مجلس الأمة (البرلمان).

كما نشروا ما قالوا إنها تسريبات تتعلق بالتحقيق، في 2018، مع نجل رئيس الوزراء السابق، صباح جابر المبارك الصباح، بتهمة غسيل أموال، نظرا لتضخم ثروته بمبالغ تتجاوز المليار دولار.

وبشأن إلقاء القبض على الضابطين، قال النائب رياض العدساني، في تصريح صحفي "سنكشف حقائق، فهناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة".

وتابع العدسان: "من كان يتكلم عن الدولة العميقة هم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها، وكل ذلك سينكشف في القريب العاجل".

وتدور قضية "الصندوق الماليزي" حول احتمال ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي، لصالح كل من رجل الأعمال الصيني- الماليزي، جو لو، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق (2009- 2018)، الذي أُدين في ماليزيا بتهم فساد واختلاس.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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