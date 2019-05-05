الأحد 5 مايو 2019 23:59
الكونغرس الأمريكي يطلب المحقق الخاص مولر للشهادة أمامه
طلبت لجنة في الكونغرس الأمريكي من المحقق الخاص روبرت مولر الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في 15 أيار/مايو بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سعى لعرقلة العدالة.
لجنة في الكونغرس طلبت من مولر الإدلاء بشهادته أمامها:
- اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي طلبت من مولر الإدلاء بشهادته بشأن التحقيق الذي قاده على مدى نحو عامين بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016، وتوصل إلى أن ترمب سعى لمنع استكماله لكنه لم يشر إلى ما إذا كان من الواجب توجيه اتهام إليه بعرقلة سير العدالة.
- ديفيد سيسيلين، وهو نائب ديموقراطي في اللجنة القضائية، قال لشبكة "فوكس نيوز" إن اللجنة اقترحت تاريخ 15 مايو/ أيار ليدلي مولر بشهادته أمام الكونغرس، وأنهم في انتظار موافقة المدعي الخاص عليه.
- سيسيلين قال إنه لا يوجد "ضمان تام" بأن مولر سيدلي بشهادته، لكنه أوضح أن "البيت الأبيض أشار حتى الآن إلى أنه لن يتدخل".
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا مولر لعدم الإدلاء بشهادته في الكونغرس، قائلا إن الديمقراطيين في الكونغرس يريدون "إعادة" لتقرير مولر الذي لم يجزم بأن مساعي الرئيس لتعطيل التحقيق تمثل عرقلة للعدالة.
- ترمب: لم تكن هناك أي جريمة، إلا من قبل الطرف الثاني (وهو أمر من المذهل أن التحقيق لم ينظر فيه) ولا عرقلة. على بوب (روبرت) مولر عدم الإدلاء بشهادته".
....to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019
- تقرير مولر تحدث عن عشر مواقف سعى خلالها ترمب لمنع استكمال التحقيق لكنه لم يصل إلى استنتاج بشأن إن كان قد تم ارتكاب جريمة أم لا.
- لكن وزير العدل بيل بار قال في ملخص للتقرير من أربع صفحات تسلمه الكونغرس في 24 مارس/ آذار أن الأدلة غير كافية لدعم تهمة عرقلة سير العدالة.
- مولر احتج في رسالة إلى بار بعد ثلاثة أيام بتاريخ 27 مارس/ آذار اشتكى فيها من أن مذكرة وزير العدل "لم تشتمل بشكل كامل على مضمون وطبيعة وجوهر عمل مكتبه واستنتاجاته".
- لكن في شهادة أدلى بها لاحقا أمام الكونغرس، قال بار إن لا علم لديه بأن مولر يختلف معه على الملخص.
- كشف رسالة مولر علنا دفع رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي لاتهام بار بارتكاب جريمة الكذب على الكونغرس.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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