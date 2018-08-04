السبت 4 أغسطس 2018 15:26
الكنيسة المصرية: تجريد رهبان وحظر التعامل على فيسبوك
قرر البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ولجنة شؤون الرهبنة والأديرة تجريد راهبين من دير أبو مقار بوادي النطرون في مصر.
وهذه أبرز التطورات:
- بيان للجنة الرهبة قال إن تجريد الراهبين جاء على خلفية ارتكابهما عدة مخالفات تعارض قوانين الرهبنة.
- لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس قررت أول أمس الخميس وقف الرهبنة في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر لمدة عام يبدأ من أغسطس/آب الجاري.
- اللجنة عقدت جلسة برئاسة البابا تواضروس لمناقشة انضباط الحياة الرهبنية والديرية في ضوء حادث مقتل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار بوادي النطرون يوم الأحد الماضي.
- من بين القرارات التي أصدرتها اللجنة إيقاف ترقي لرهبان في الدرجات الكهنوتية لمدة ثلاث سنوات.
- الالتزام بعدم حضور غير رجال الدين في الرسامات الرهبانية لحفظ الوقار والأصول الرهبانية الأصيلة.
- حظرت اللجنة على الرهبان الظهور الإعلامي بأي صورة ولأي سبب وبأي وسيلة.
- منعت اللجنة الرهبان من التورط في أي تعاملات مالية أو مشروعات لم يكلفه بها ديره.
- منعت اللجنة وجود الرهبان خارج الدير بدون مبرر أو إذن مسبق من رئيس الدير.
- أعطت اللجنة الرهبان فرصة لمدة شهر لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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