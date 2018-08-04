السبت 4 أغسطس 2018 11:17
الكنيسة الكاثوليكية تعترف بتقصيرها تجاه فضائح القساوسة الجنسية
اعترفت الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي (الجمعة) بإخفاقاتها واعتذرت بعد فضيحة الاعتداء الجنسي المؤخرة.
فضيحة تطيح بجميع الأساقفة:
- سانتياغو سيلفا، رئيس مؤتمر الأساقفة التشيليين قال إننا أخفقنا في واجبنا كقساوسة، في عدم الاهتمام بضحايا الخطايا والمظالم الخطيرة التي اقترفها الكهنة.
- الفضيحة الجنسية الأخير قادت مؤخراً جميع أساقفة تشيلي الـ 34 لتقديم استقالتهم.
- سيلفا أضاف أن الكنيسة مستعدة للعمل مع المدعين العامين وستوسع مدونة سلوك للقساوسة المرسومين.
- قام الأساقفة قاموا بالتستر على انتهاكات القس فرناندو كاراديما، الذي أدانه الفاتيكان في عام 2011 بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
- في شهر حزيران/يونيو، وافق البابا على استقالة خوان باروس رئيس أساقفة أوسورنو- الشخصية الأكثر تورطًا في التستر - بالإضافة إلى أربعة أساقفة آخرين.
استقالة كبير أستراليا:
- أعلن الفاتيكان (الإثنين) الماضي استقالة رئيس الأساقفة الأسترالي فيليب ويلسون.
- ويلسون هو أبرز رجل دين كاثوليكي في العالم يدان بالتستر على الاستغلال الجنسي للأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.
- في مايو/ أيار، أدين ويلسون، البالغ من العمر 67 عاما، بعدم البوح للشرطة بانتهاك ارتكبه قس آخر هو جيمس فليتشر وذلك بعد أن أبلغه اثنان من الضحايا بالأمر أحدهما صبي مذبح.
- وتأتي الاستقالة بعد يومين من إعلان الفاتيكان أن البابا جرد ثيودور مكاريك، كبير الأساقفة السابق في واشنطن، من منصب الكاردينال وأمره بالعيش في عزلة. ومكاريك متهم بارتكاب انتهاكات جنسية لقصر وشبان قبل عقود.
استقالة كارينال كبير في واشنطن:
- قبل أسبوع قام البابا فرنسيس بقبول استقال ثيودور مكاريك كبير الأساقفة في العاصمة الأمريكية بسبب انتهاكات.
- مكاريك متهم بارتكاب انتهاكات جنسية لقصر وشبان قبل عقود.
- البابا فرنسيس أمر بإلزامه البقاء في عزلة لقضاء الحياة في الصلاة والتكفير عن الذنوب.
المصدر
وكالات
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