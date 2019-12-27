مصر وروسيا
الجمعة 27 ديسمبر 2019 12:20

الكنيسة الروسية تقطع علاقاتها مع بابا الأقباط في مصر

بابا الأقباط تواضروس الثاني
بابا أقباط مصر تواضروس الثاني
غيتي
أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الخميس، أنها قطعت علاقاتها مع بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، تواضروس الثاني بعد أن اعترفه بالكنيسة الأوكرانية المستقلة.

وأفاد موقع الكنيسة الأرثوذكسية على الإنترنت أن المجمع المقدس للكنيسة الروسية اعتبر خلال اجتماع أن "من المستحيل" ذكر اسم تواضروس في الصلوات والطقوس الليتورجية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت بطريركية القسطنطينية المسكونية، ومقرها إسطنبول، مرسوما رسميا بإقامة كنيسة أوكرانية مستقلة.

وقد أنهى ذلك أكثر من 300 عام من سيطرة موسكو على الكنائس الأرثوذكسية في أوكرانيا.      

وأدانت بطريركية موسكو هذه الخطوة وقطعت العلاقات مع القسطنطينية.

تحالف مع "الانشقاقيين"

وذكرت كنيسة موسكو أن تواضروس اعترف بالكنيسة الأوكرانية خلال مراسم في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتابع البيان أن الكنيسة شعرت "بالحزن العميق" بسبب تصرفات تواضروس قائلة إنه تحالف مع "الانشقاقيين".

وكتب فلاديمير ليغويدا، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على تطبيق تيلغرام، الخميس، أن قرار بابا الاقباط كان "شخصيا بشكل أساسي".

وأكدت الكنيسة الروسية أن "السينودس" المصري لم يشارك في قرار البابا وبالتالي ستحتفظ موسكو بعلاقات مع كبار رجال الدين.

ورغم ذلك، قالت إنها ستغلق مكتبا تمثيليا للبطريركية المصرية في موسكو وأن الأبرشيات الروسية الأرثوذكسية في أفريقيا لم تعد تحت إشرافها بل تحت قيادة البطريرك الروسي كيريل مباشرة.  

وتعتبر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بين الأقدم كما أن اتباعها هم الأكثر عددا بين الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
مصر
تواضروس الثاني
بابا الأقباط
الكنيسة الروسية

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