السبت 9 نوفمبر 2019 12:11
الكمية تكفي ليومين فقط.. نفاد الوقود في 60% من محطات لبنان
كشفت الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، السبت، عن نفاد الوقود في 60% من المحطات بالبلاد، فيما دعا الرئيس ميشال عون إلى اجتماع مصرفي اليوم لمعالجة الوضع المالي في لبنان.
تكفي ليومين فقط
نقلت وكالة الأناضول عن ممثل الشركات، فادي أبو شقرا قوله إن 40% فقط من محطات الوقود تستمر بالبيع.
أبرز تصريحات أبو شقرا:
- تم إقفال بعض المحطات مساء الجمعة، في عدد من مناطق البلاد.
- الكمية الموجودة في الأسواق تكفي ليومين فقط، خصوصًا أن لبنان أمام عطلة نهاية الأسبوع.
- المشكلة الأساسية تكمن في أن الشركات لن تتمكن من استيراد كميات جديدة، بسبب رفض المصارف فتح اعتمادات بالدولار، وفق الآلية التي اتُفق عليها مع مصرف لبنان المركزي.
اجتماع مصرفي
- أمس الجمعة، دعا الرئيس ميشال عون إلى اجتماع مصرفي، اليوم السبت، في قصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت، لمعالجة الوضع المالي في البلاد.
- بحسب وسائل إعلام محلية، يضم الاجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
- بعد أكثر من عشرين يومًا من الاحتجاجات، يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع بقاء كل طرف في المعادلة متمسكًا بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
- البنك الدولي أكد، الأربعاء، أن "الخطوة الأكثر إلحاحًا هي تشكيل حكومة سريعًا تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين" لمنع المزيد من التدهور وفقدان الثقة في اقتصادها.
- البنك حذر من أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فورًا"، فقد "يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي".
احتجاجات لبنان
- أمس الجمعة، تظاهر آلاف الطلاب أمام مرافق عامة ومصارف في كافة المناطق اللبنانية، في إطار الحراك الاحتجاجي المستمر منذ ثلاثة أسابيع في لبنان للمطالبة برحيل الطبقة السياسية.
- يشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تحركًا شعبيًا غير مسبوق تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.
- بينما قدم سعد الحريري استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحدًا من المسؤولين".
- غير أن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضًا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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