الولايات المتحدة
الأربعاء 4 أبريل 2018 12:54

الكشف عن هويّة المُشتبه بتنفيذها هجوم (يوتيوب)

ّعناصر الشرطة الأمريكية أمام شركة يوتيوب بعد إطلاق نار في المقر
غيتي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن المُشتبه في تنفيذها الهجوم المسلح على مقرّ شركة (يوتيوب) بمدينة سان برونو، تُدعى "نسیم نجفی أقدم" وتبلغ من العمر 39 عامًا.

وذكرت قناة "CNBC" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين، أن "نسیم أقدم" استخدمت خلال الهجوم المسلّح، أمس الثلاثاء، مسدّسًا من عيار 9 ملم، وأشارت القناة إلى أن الحادث ليس هجومًا إرهابيًّا وفق اعتقاد السلطات الأمريكية المعنية.

وبدورها، قالت قناة "NBC Bay Area" إن "نسیم أقدم" نشرت عام 2017 فيديو عبر حسابها على يوتيوب واتّهمت فيه الأخيرة بممارسة التمييز ضدها من خلال فلترة (تصفية) الفيديوهات الخاصة بها.

كما أشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن السلطات تدرس احتمال وجود علاقة بين "نسیم أقدم" وأحد المصابين في الهجوم.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه تمت إحاطته بشأن الحادث، وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر "صلواتنا مع كل المعنيين".

وأكدت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن منفذة الهجوم داخل مقر يوتيوب في سان برونو تسببت بإصابة 4 أشخاص قبل أن تقدم على الانتحار.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
هجوم
يوتيوب
فيديوهات
تصفية
مقر
مسدس
ترمب

اقرأ أيضا

Thumbnail
"كلمتين يا مصر يمكن هما آخر كلمتين"!
Thumbnail
شاهد: أول إمرأة في العالم العربي تدرب فريق كرة قدم رجالي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم