حلف شمال الأطلسي
الأحد 30 أغسطس 2020 23:55

الكشف عن عملية تجسس في حلف "ناتو" لصالح روسيا.. ما القصة؟

تدريبات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)
غيتي
أعلنت باريس، الإثنين، توقيف ضابط فرنسي يعمل في قاعدة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بمدينة نابولي الإيطالية، بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي تقريرا بأنه يتم التحقيق مع ضابط كبير، للاشتباه في تمريره وثائق حساسة إلى أجهزة المخابرات الروسية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأحد.

وذكرت قناة "أوربا1" الإذاعية -في وقت سابق اليوم- أنه تم اعتقال ليفتنانت كولونيل فرنسي، يوم 21 من أغسطس/آب الجاري، حيث كان يتمركز في قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في إيطاليا من قبل أجهزة المخابرات المحلية الفرنسية، فيما كان يستعد للعودة إلى عمله بعد إجازة. ويتم احتجازه في باريس، حسب التقرير.

وقالت بارلي لقناة "سي.إن.نيوز" التلفزيونية إن فرنسا أخذت بزمام المبادرة للبدء في إجراءات قانونية ضد الضابط، الذي يتم التحقيق معه بسبب انتهاك الأمن. ولم تقدم الوزيرة أي تفاصيل حول القضية. 

وأوضحت الإذاعة المذكورة في خبرها، أن الضابط الخمسيني تم توقيفه بتهمة "تزويد قوة أجنبية ببيانات، وجمع معلومات من شأنها المخاطرة بمصلحة الوطن."

من جهتها، أفادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، لإذاعة "أوربا-1" أن سلطات بلادها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيانات الخاصة بالدولة الفرنسية.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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