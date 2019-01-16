الأربعاء 16 يناير 2019 18:20
الكرملين: من الغباء اتهام ترمب بأنه عميل روسي
قال مستشار في الكرملين الأربعاء إنه من "الغباء" اتهام ترمب بأنه عميل روسي.
التفاصيل
- يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، قال لصحفيين: "لماذا نعلق على هذا الغباء؟ كيف يمكن لرئيس أمريكي أن يكون عميلاً لبلد آخر؟".
- أوشاكوف: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "عند أدنى مستوى لها.. ولم يحدث أي شيء بشأن تحسينها".
خلفية
- تصريحات الكرملين تأتي بعد تقارير إخبارية أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي فتح في عام 2017 تحقيقاً لمعرفة إن كان الرئيس الأمريكي يعمل لحساب روسيا.
- ترمب قال للصحفيين يوم الإثنين: "لم أعمل يوماً لحساب روسيا.. أعتقد أنه من المعيب أن تطرحوا هذا السؤال".
- تصريحات ترمب جاءت ردا على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن "إف بي آي" فتح تحقيقا فيما إذا كان ترمب عمل لحساب روسيا بعد أن أصبح رئيسا.
- كما تحدثت صحيفة واشنطن بوست عن أن ترمب كان يأخذ وقتا طويلاً غير معتاد لإخفاء تفاصيل محادثاته مع بوتين.
- جاءت تلك التقارير فيما يواصل المحقق روبرت مولر تحقيقاته في مزاعم بمحاولات روسيا التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، واحتمال تواطؤ موسكو مع حملة ترمب.
المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
كلمات مفتاحية