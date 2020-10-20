الانتخابات الأمريكية
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 12:37

الكاميرات ترصده.. ترمب يعدّ دولارات قبل تبرعه بها في كنيسة (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
سلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على لقطة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثناء حضوره قداسا في كنيسة بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، الأحد.

ويظهر المقطع الرئيس ترمب وهو يجلس بالصف الأمامي في الكنسية بلا كمامة، ثم يخرج بضع أوراق نقدية من جيبه من فئة العشرين دولار ثم يقوم بعدّها قبل أن يتبرع بها للكنيسة.

وبدا أن معظم الحاضرين لم يكونوا يرتدون أقنعة كما لم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي المتبعة ضمن إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا.

وكان ترمب موجودًا في ولاية نيفادا في إطار رحلة حملته إلى الولاية الحاسمة، التي خسرها في انتخابات 2016، حيث تقوم الولاية حاليا بإرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى جميع الناخبين المسجلين بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن الجائحة كان لها تأثير عنيف على اقتصاد الولاية التي يعتمد في الأساس على السياحة، كما أنها سجلت أعلى معدل للبطالة في البلاد.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيفادا على الرئيس ترمب.

وقبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يواصل الرئيس ماراثون التجمعات الانتخابية عبر زيارته الثلاثاء بنسلفانيا التي تعد من الولايات الحاسمة للنتيجة غداة بدء التصويت المبكر في فلوريدا.

والإثنين كان الرئيس في اريزونا، وهي الولاية الاخرى التي لها أهمية كبرى بالنسبة لحسم نتيجة الانتخابات، حيث وعد بـ "الازدهار" في حال فوزه أمام منافسه بايدن.

غير أن الرئيس الجمهوري الذي واجهت إدارته لازمة الوباء انتقادات شديدة، متراجع في نتيجة استطلاعات الرأي على المستوى الوطني وفي غالبية الولايات الحاسمة في الانتخابات.

لكنه متعادل تقريبا مع جو بايدن في استطلاعات الرأي في فلوريدا، حيث اصطف أمس الإثنين العديد من الناخبين الذين كانوا يضعون الكمامات أمام بلدية ميامي على سبيل المثال للتصويت المبكر.

ويحظى التصويت المبكر بانتباه كبير هذا العام، حيث بلغ مستويات غير مسبوقة انعكست بصفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع في الولايات التي بدأ فيها الانتخاب. 

المصدر
فوكس نيوز
وكالات
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جو بايدن

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