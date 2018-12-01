الكاف يسحب من الكاميرون تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

فريق الكاميرون - صورة أرشيفية غيتي

جرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاميرون من حق استضافة نهائيات كأس الأمم الافريقية 2019. في قرار اتخذ بالإجماع بعد اجتماع للجنة التنفيذية في العصمة الغانية أكرا أمس.

وأبلغ عضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي (رويترز) بأن من المتوقع الإعلان عن الدولة المستضيفة الجديدة قبل نهاية العام. المغرب المرشح الأقوى لاستضافة البطولة: المغرب المرشح الأقوى لاستضافة البطولة المغرب هو المرشح الأقوى للحصول على حق استضافة البطولة الموسعة بمشاركة 24 فريقا، والتي ستقام في الفترة من 15 يونيو حزيران إلى 13 يوليو تموز.

أصبحت قدرة الكاميرون على استضافة النهائيات محل شك عندما أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم في يوليو تموز من العام الماضي أن المسابقة ستضم ثمانية فرق إضافية وأن البلدان لقادرة على استضافة بطولة عالمية بمنشآت وبنية تحتية مناسبة هي التي ستنظم الحدث.

الاتحاد الافريقي، أرسل العديد من فرق التفتيش إلى الكاميرون لمتابعة التقدم في انشاء خمسة استادات مقترحة للبطولة.

عندما زار أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي الكاميرون في أكتوبر/ تشرين الأول أبلغ رئيس البلاد بول بيا أمام الصحفيين بأن "الاتحاد الافريقي ليس لديه خطة بديلة ولا يفكر مطلقا في نزع حق الاستضافة من الكاميرون".

لكنه انتقد الأسبوع الماضي عدم قدرة الكاميرون على تنظيم شؤون اتحاده المحلي لكرة القدم الذي يخضع لإدارة لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منذ أكثر من عام وسط صعوبات في إقرار لائحة جديدة وانتخاب رئيس جديد. أول بطولة يتغير موعدها من مطلع العام إلى الصيف: الغابون استضافت نهائيات 2017. التي انتقلت إليها من ليبيا ستكون كأس الأمم المقبلة العام القادم أول بطولة يتغير موعدها من مطلع العام إلى الصيف لإنهاء الخلاف الطويل بين الأندية والدول بشأن السماح للاعبين بالمشاركة في النهائيات.

ستكون البطولة رابع مسابقة لكأس الأمم على التوالي يجري تغيير مستضيفها، وكانت نهائيات 2013 مقررة في ليبيا لكن الوضع الأمني أجبر المنظمين على نقلها لجنوب أفريقيا.

سحب الاتحاد الأفريقي حق الاستضافة من المغرب في 2015 بعدما عبر البلد العربي عن مخاوفه من احتمال انتقال فيروس إيبولا مع المشجعين الوافدين من الخارج، وتقدمت غينيا الإستوائية لاستضافتها قبل ستة أشهر فقط من انطلاقها.

كانت نهائيات 2017 مقررة في الأصل بجنوب أفريقيا وانتقلت إلى ليبيا التي عجزت أيضا عن استضافتها لتذهب في النهاية إلى الغابون.