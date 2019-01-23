دوري أبطال أفريقيا
الأربعاء 23 يناير 2019 22:43

"الكاف" يستبعد الإسماعيلي المصري من دوري أبطال أفريقيا

حكم الساحة ألغى المباراة ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء أحجار
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استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأربعاء، الإسماعيلي المصري من دوري الأبطال بسبب شغب جماهيره أمام ضيفه الإفريقي التونسي الجمعة الماضي.
ما القصة؟
  • حكم الساحة ألغى المباراة ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء أحجار وقوارير مياه على أرضية استاد الإسماعيلية.
  • توقفت المباراة في الدقيقة 84 قبل أن يتخذ الحكم قرارا بإلغائها.
  • قبل إلغاء المباراة كان الإسماعيلي متأخرا 2-1 في استمرار للنتائج المتراجعة محليا وافريقيا للفريق رغم خوضه للقاء على أرضه ووسط جماهيره التي بلغت نحو عشرة الاف متفرج سمحت لهم السلطات الأمنية.

        

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم
الإسماعيلي المصري
الإفريقي التونسي
استاد الإسماعيلية

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