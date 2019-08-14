الأربعاء 14 أغسطس 2019 15:33
القياس المئوي هو السائد.. فلماذا تستخدم أمريكا مقیاس فهرنهايت؟
تستخدم الولايات المتحدة الأمریكیة، لقیاس درجات الحرارة، نظام فھرنھایت، في وقت تستخدم بقیة دول العالم النظام المئوي في القياس.. فما السبب في ذلك؟
رحلة تاريخية
- في عام 1724، أصبح دانیال فھرنھایت عضوًا في الجمعیة الملكیة في بریطانیا، والتي كانت تعد في وقتھا أھم ھیئة علمیة في العالم، وتم اعتماد قیاس فھرنھایت للحرارة، لدى الحكومة البریطانیة وهي التي استعمرت العالم في القرنین التاليين لذلك.
- مع الاستعمار البریطاني للولایات المتحدة، انتقل قیاس فھرنھایت، وقیاسات أخرى كانت معتمدة لدى البریطانیین، كالأونصة والقدم وغیرھا إلى الولايات المتحدة.
- في عام 1790، تم دمج النظام المئوي في النظام المتري والذي كان يمثل رغبة الثورة الفرنسیة في توحید البلاد على المستوى الوطني، وساعدت بساطة النظام المتري وفائدته العلمیة في نشره في جمیع أنحاء العالم.
- بعد أفول شمس الإمبراطوریة البریطانیة، أخذت الدول المستقلة، تغیر نظام قیاس الحرارة إلى القیاس المئوي، نتیجة لتبنیھا النظام المتري الموحد، حتى أن المملكة المتحدة اعتمدت النظام المتري، وتخلت عن قیاس فھرنھایت.
- كان من المنطقي التبدیل، لأن النظام المتري أكثر سھولة ولأن اعتماد نظام موحد مع البلدان الأخرى من شأنه أن یجعل التعاون العلمي أسھل بكثیر.
- أقر الكونغرس قانون التحول إلى النظام المتري في عام 1975، وكان من المفترض نظریًا أن یبدأ التحول إلى النظام المتري، وتم إنشاء مجلس للإشراف على التحول.
- غير أن الخطأ الذي وقع فیه الكونغرس، جعل التحول أمرًا اختیاریًا، ولیس إلزامیًا، فكان للجمھور رأي رئیسي في الأمر.
- لم یتحمس كثير من الناس لتعلم أنظمة جدیدة لدرجات الحرارة أو الأوزان، وقام الرئیس الأمريكي رونالد ریغان بتفكیك المجلس المشرف على عملیة التحول في عام 1982. وبقي الأمر على حاله.
- الیوم، أصبحت الولایات المتحدة منعزلة عن دول العالم في استبعادھا النظام المتري، ولا يقف معها في ھذا الأمر –القياس- إلا دولة لیبیریا.
من هو فهرنهايت؟
- دانیال فھرنھایت، فیزیائي ألماني وضع مقیاسًا للحرارة، بحیث تكون نقطة التجمد 32 درجة، ودرجة غلیان الماء 212. وصار ھذا المقیاس یسمى باسمه.
- یختلف مقياس فھرنھایت عن القیاس المئوي الذي وضعه عالم الفلك السویدي أندرس سلسیوس، وبه یسمّى، الذي تكون فیه درجة التجمد 0 ودرجة غلیان الماء 100.
- في عام 1724، أصبح دانیال فھرنھایت عضوًا في الجمعیة الملكیة في بریطانیا، والتي كانت تعد في وقتھا أھم ھیئة علمیة في العالم.
- تم اعتماد قیاس فھرنھایت للحرارة، لدى الحكومة البریطانیة التي قامت في القرنین التاليين باستعمار العالم.
- مع الاستعمار البریطاني للولایات المتحدة، انتقل قیاس فھرنھایت، وقیاسات أخرى كانت معتمدة لدى البریطانیین، كالأونصة والقدم وغیرھا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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