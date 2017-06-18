الأحد 18 يونيو 2017 10:30
القوات العراقية تبدأ اقتحام مدينة الموصل القديمة
قال بيان عسكري إن قوات عراقية بدأت تقتحم مدينة الموصل القديمة بالساحل الأيمن للمدينة.
والمدينة القديمة هي آخر معقل تحت سيطرة تنظيم الدولة في الموصل بشمال العراق والتي كان التنظيم يعتبرها عاصمته في العراق.
وتواصل القوات العراقية المشتركة عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة كامل السيطرة على الساحل الأيمن في مدينة الموصل من تنظيم الدولة بعد إعلان تحرير الساحل الأيسر أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ودخلت الحملة العراقية لاستعادة الموصل المدعومة من الولايات المتحدة شهرها التاسع.
المصدر
وكالات
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