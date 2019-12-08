القمع والإحباط.. مغردون يفنّدون أسباب تزايد الانتحار في مصر
ودُشن الوسم لمناقشة أسباب وتداعيات الإقبال على الانتحار وانتشاره في الفترة الأخيرة، ودق ناقوس الخطر تجاه هذه الظاهرة الآخذة في التصاعد.
وأشار غالبية المغردين إلى أن حالة الإحباط التي يعيشها الشباب وتدفع بهم إلى الانتحار، هي بسبب الإخفاق السياسي والاقتصادي الذي نتج عنه مزيد من البطالة والإحباط والتفكك الاجتماعي والأمراض النفسية.
وحمّل مغرودن النظام مسؤولية هذا الإخفاق،بينما أشار بعض المغردين إلى غياب الوازع الديني بشكل عام/ وجاءت بعض التغريدات تحمل طابعًا ساخرًا تغلب عليه المرارة.
جيلنا تعب .. جيل التسعينات بالاخص احنا الجيل الوحيد اللي شاف المر في كل حاجه سواء تعليم الكل جرب فينا .. حضرنا ثورتين .. لما وصلنا لسن الجيش الجيش بقا بيحارب الارهاب .. خلصت جيشك عايز تتجوز الاسعار كلها مولعه .. اللهم لا اعتراض #الانتحار_منتشر_بسبب— Élğéñdý (@Ah_med666) December 7, 2019
#الانتحار_منتشر_بسبب— جوكر مصر (@OJMSq0pImxj37zN) December 8, 2019
والمخيف أن معظم رسائل الانتحار تُشبهنا، تُشبه مشاعرنا و تفكيرنا جدًا.💔💔#الانتحار_منتشر_بسبب pic.twitter.com/FDWyhc0eC2
الانتحار بقا منتشر جداا بين الشباب ف الفترة دي بطريقة رهيبة ، وكل ده ناتج عن الاحتقان النفسي والضغوط اللي الواحد بيشوفها ف حياته اليومية من مشاكل اسرة لمشاكل دراسة لمشاكل شغل وجواز وانواع كتيرة من المشاكل اللي بتحصل #الانتحار_منتشر_بسبب— 🔥(سِــٌتٌ آلَبـنِــآتٌ)🔥 💅فـ❤ـلَآوٌلَــهّهّ💅 (@hebaboba2000) December 7, 2019
طبعا مش محتاجين نقول بسبب ايه 😢#الانتحار_منتشر_بسبب pic.twitter.com/H56x9jWPGv— Ahmed Fahmy (@b679bec3ca72471) December 8, 2019
" قل ياعبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم"— Galal yassin 🇦🇹 (@galalyassin1) December 7, 2019
🔹صدق الله العظيم #الانتحار_منتشر_بسبب
الكل بقي فلاسفه وبيتكلمو عن الانتحار ومعظمكم بيأذي غيره كل يوم بكلام و افعال وتنمر وسط هزار ..!— 🔥(سِــٌتٌ آلَبـنِــآتٌ)🔥 💅فـ❤ـلَآوٌلَــهّهّ💅 (@hebaboba2000) December 7, 2019
معظمكم بتدمروا اللي حوليكوا من غير ما تحسوا .#الانتحار_منتشر_بسبب
#الانتحار_منتشر_بسبب بسبب قله الشغل للشباااب.....وقله المااال ف زمن كل حاااجه فيه بالفلوس 😪 pic.twitter.com/nkfpXMD6jq— Rabab Abdo (@RababAbdo15) December 8, 2019