السبت 5 أكتوبر 2019 00:35
القطري معتز برشم يحرز ذهبية الوثب العالي في بطولة ألعاب القوى
توج القطري معتز عيسى برشم (الجمعة) بذهبية لمسابقة الوثب العالي ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
التفاصيل:
- توج برشم بالذهبية مسجلا 2.37 مترا ليتوج بالميدالية الذهبية.
- أفضل رقم له في الموسم الحالي بثمانية سنتيمترات.
- دافع برشم بهذا عن اللقب الذي أحرزه في بطولة العالم الماضية عام 2017.
- توج برشم بفضية نفس المسابقة في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016
- هذه هي الميدالية الذهبية الأولى لقطر في بطولة العالم الحالية.
- هذه الميدالية الثانية لقطر بعد أن فاز عبد الرحمن صمبا بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز.
- حصل الروسي ميخائيل أكيمينكو على الميدالية الفضية متفوقا على مواطنه إيليا إيفانيوك صاحب الميدالية البرونزية.
المصدر
وكالات
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