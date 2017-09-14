قطر
الخميس 14 سبتمبر 2017 14:19

القطرية للشحن الجوي تفتتح خامس وجهة لها بالأمريكيتين الشهر المقبل

القطرية للشحن الجوي تقدم خدمات النقل والتخزين لأكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال
الأناضول
أعلنت القطرية للشحن الجوي عن إضافة مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى شبكة وجهاتها اعتبارًا من الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومع إطلاق الرحلة، تكون القطرية للشحن، أول شركة تسير رحلات شحن منتظمة إلى بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، وخامس وجهة للشركة في الأمريكيتين.

وستقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعيًا إلى المدينة. ويربط الخط الجوي الجديد مدينة بيتسبرغ بالأسواق الأوربية عبر مدينة لوكسمبرغ، وبقطاع الأعمال في آسيا والشرق الأوسط عبر مقر عملياتها في الدوحة.

وتقع مدينة بيتسبرغ، في مقاطعة أليني بالجزء الغربي من بنسلفانيا، وتعرف بأنها "مدينة الحديد" بفضل الصناعات المرتبطة بالحديد فيها.

وتعمل في المدينة العديد من شركات التكنولوجيا والروبوتات والعناية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة النووية والطاقة، إضافة إلى العديد من الشركات الرائدة لصناعات شهيرة مثل الحديد والكيماويات.

وتتبع القطرية للشحن الجوي مجموعة الخطوط الجوية القطرية، وتقدم خدمات النقل والتخزين إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال.

المصدر
الأناضول
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القطرية للشحن الجوي
الخطوط الجوية القطرية
الأمريكيتين
الدوحة
بيتسبرغ
ولاية بنسلفانيا الأمريكية

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