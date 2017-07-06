قطر
الخميس 6 يوليو 2017 19:36

القطرية تعتزم شراء أسهم في أمريكان إيرلاينز

الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
غيتي
قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، (الخميس) إن الشركة ستمضي في خططها لشراء حصة تصل إلى 4.75% في شركة أمريكان إيرلاينز.

كانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد أخطرت أمريكان إيرلاينز الشهر الماضي أنها مهتمة بشراء ما يصل إلى 10% من أسهمها ، لكن ما ستحصل عليه لن تتجاوز 4.75%.

وأبلغ الباكر الصحفيين في دبلن حيث كان يدشن مسارا جديدا للخطوط القطرية: "سيكون باستطاعتنا البدء في شراء الأسهم بالسوق المفتوحة قريبا بالطبع على أساس قيمة السهم".

وقال إن شراء الأسهم سيبدأ فور تلقي الخطوط القطرية الموافقة التنظيمية.

 وقد ارتفع سعر سهم أمريكان إيرلاينز 0.5 بالمئة ليستقر عند 51.53 دولار ولتتجاوز قيمة الشركة ككل 25 مليار دولار.

وستوسع تلك الخطوة استثمارات الخطوط القطرية لتشمل أمريكا الشمالية.

وتعد الخطوط القطرية ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط ولها حصة تبلغ 20% في انترناشونال ايرلاينز غروب، الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية، وإيبريا واير لينغوس وبويلينغ وحصة تبلغ 10% في لاتام إيرلاينز التشيلية.

والقطرية عضو في تحالف (وان وورلد) الجوي مع أمريكان ايرلاينز والخطوط البريطانية وأيبريا ولاتام.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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قطر
الخطوط الجوية القطرية
أمريكان إيرلاينز
شراء أسهم
شركات طيران
أكبر الباكر
دوج باركر

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