"القطة والبقرة" تمرين سحري لراحة العمود الفقري

تمرين سحري يمكن أن تقوم به بعد الجلوس لساعات أمام الكمبيوتر، أو قيادة السيارة لمسافات طويلة، دون الحاجة لمساحة كبيرة أو أجهزة أو حتى تغييرملابسك!

التمرين مأخوذ من تمارين اليوغا، ويسمى تمرين وضعية "القطة والبقرة" Cat-Cow Pose ويعالج التشنج في عضلات العمود الفقري الناتجة عن قلة الحركة.

ويوضح موقع "يوغا أوتليت" yogaoutlet أن ممارسة هذا التمرين بانتظام تقي الإنسان من الإصابة بآلام الظهر، وتحقق شعورا بالتوازن والراحة، من خلال عملية مد الجذع والرقبة ومرونة العمود الفقري، كما تساعد هذه الوضعية على التنفس العميق وتقوية عضلات البطن والتخفيف من التوتر وشد العضلات.

يقول د. كيفين مكلنتر على مدونة عيادة بيرلينغتون للعلاج الرياضي Burlington Sports Therapy إنه كثيرا ما يوصي بهذا التمرين من يعانون من إجهاد العمود الفقري، لأن تحركه مثل آلة الأكورديون صعودا وهبوطا يمنح الشعور بالراحة دون ضغط على الفقرات. ولكنه حذر أيضا من قيام مرضى الديسك بالقيام به دون استشارة الطبيب.

تمرين القطة البقرة يسبب راحة للعمود الفقري دون الضغط على الفقرات

كيفية أداء التمرين

توجد عدة طرق للقيام بالتمرين، نوجزها في الخطوات التالية:

- وضع الاستعداد: الركوع والارتكاز على الأرض من خلال الركبتين واليدين مع فرد الظهر ‫تماما والنظر لأسفل.

- اتخاذ وضعية القطة من خلال تقويس الظهر لأعلى ببطء، إلى أن يصبح الظهر ‫مستديرا تماما، مع التنفس العميق لمدة 30 ثانية.

- طرد الزفير ببطء أثناء التحرك لوضعية البقرة، من خلال تغيير وضع الظهر وتقويسه لأسفل ببطء مع النظر لأعلى، والثبات لـ 30 ثانية.

- تكرار التمرين صعودا وهبوطا من 5_20 مرة قدر استطاعتك.

- في حال كنت مصابا بمشكلة في الركبة يمكنك طي حصيرتك أو وضع شيئا سجادة مريحة تحت ركبتيك.

- يمكنك القيام بهذا التمرين على مدار اليوم حتى أثناء سفرك عبر طائرة أو حافلة، من خلال الجلوس المستقيم، ووضع قدميك على الأرض، ثم الضغط بيديك على طاولة أو ظهر الكرسي الذي أمامك، وتحريك العمود الفقري بشكل محدب أو مقعر عدة مرات.

يمكن القيام بالتمرين أثناء الجلوس أيضا

طريقة أداء تمرين القطة البقرة

الوقاية من أمراض العمود الفقري

ويؤكد د. دريد خضير استشاري جراحة العظام في لقاء على شاشة الجزيرة مباشر أن آلام الظهر من أكثر المشاكل الصحية انتشارا، وأن غالبية الناس تمر بمشاكل مع الظهر في فترة عمرية ما ولأسباب مختلفة.

وأوضح أن استمرار آلام الظهر يوجب مراجعة الطبيب خاصة إذا صاحبها تنميل في القدمين أو صعوبة حركة، لأن ذلك علامة ضغط سلبي على الضفيرة العصبية وإصابة بالديسك.

ويوصي باتباع الحكمة القائلة "الوقاية خير من العلاج"، وتجنب الإصابة بأمراض الظهر من خلال زيادة النشاط البدني، واختيار وضعية 90 درجة أثناء الجلوس، واعتماد طريقة النوم الصحيحة على أحد الجانبين، وفي حال ما إذا كان الشخص يعاني من آلام في الظهر يستحسن أن يضع وسادة بين قدميه، أما إذا كان ينام على ظهره فليضع الوسادة تحت الحوض؛ لتقليل الشعور بالألم ولراحة العمود الفقري.

آلام الظهر.. الأسباب وطرق الوقاية والعلاج