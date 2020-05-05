القصف والأمطار يهدمان عددا من المباني التاريخية بصنعاء (فيديو)
وقال مسؤولون وسكان إن تلك المباني الأثرية الموجودة في صنعاء القديمة والمدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، قد قتل أحد أصحابها أيضا.
ويتعرض موقع التراث العالمي التابع لليونسكو لتهديد القصف في الحرب المستمرة منذ خمس سنوات بين التحالف السعودي الإماراتي والحوثيين.
ودمرت التفجيرات جزءا من المدينة القديمة، ولا يوجد الآن سوى الحطام والأنقاض وأشجار النخيل واقفة بلا ترتيب أو نظام في المكان الذي كانت تقف فيه أبراج فريدة من نوعها في السابق.
وقال أحد سكان صنعاء القديمة يدعى عبد الله الحضرمي "يعني صواريخ كانت ترجّ بيوت صنعاء القديمة رجّ، هذا أول سبب.. ثاني سبب هو نزول رحمة أرحم الراحمين.. الأمطار."
صنعاء التاريخية
وتشتهر مدينة صنعاء القديمة التاريخية بمساجدها التي تنتشر بكثافة وبحماماتها و6000 منزل من الطوب الطيني تعود إلى ما قبل القرن الحادي عشر.
ويعتقد أن صنعاء تأسست قبل 2500 عام، وكان مركزها القديم يعج بالتجارة ويجتذب الزوار والسياح في الأوقات الأكثر هدوءا.
قال عبدالسلام عيشان، وهو ساكن آخر من سكان المدينة القديمة "نطالب من منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات أن تنظر إلى صنعاء باعتبارها منطقة تاريخية".
وأوضح أنها وعلى ذلك تحتاج إلى الحفاظ والترميم وطالب بإعادة ترميمها كاملة وعمل المشاريع اللازمة للحفاظ عليها كمدينة تاريخية".
#شبكة_طقس_حضرموت جريان السيول في شوارع مدينة #سيئون
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اليونسكو تعيد ترميم المباني
وتعهدت يونسكو) بتقديم ما يقرب من 70 ألف دولار لترميم المباني التي لحقت بها أضرار خلال موسم الأمطار في اليمن، حسبما قالت مسؤولة يمنية.
وأوضحت" أمة الرزاق مديرة الهيئة العامة لحفظ المدن القديمة، أن هذا المبلغ لن يكون كافياً إلا لترميم 40 منزلا.
وقالت أمة الرزاق "عندما استنجدنا باليونسكو وقدمنا لها الإحصائيات التي قمنا بها ونتيجة عمل الحصر اليونسكو قدمت دعما لا يتجاوز السبعين ألف دولار.
وألمحت إلى أن تلك خصصت للبيوت الأشد تضررا وعددها أربعون، موضحة أن الفريق بدأ العمل في في رفع الضرر عن تلك البيوت التي تضررت في موسم الأمطار وانهار كثير منها.
الأمطار في اليمن
من ناحية أخرى تداول ناشطون يمنيون فيديوهات وصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تظهر غمر المياه لسوق الحنظل بمدينة سيئون، الذي يعتبر من ضمن أقدم الأسواق في محافظة حضرموت جنوبي اليمن.
وتظهر مقاطع الفيديو محاصرة مياه الأمطار لعدد من المحال التجارية في السوق، إضافة إلى تعرض بعض المنازل للأضرار و اجتياح مياه الأمطار للسوق وبعض شوارع سيئون.
السيول تغمر سوق الحنظل بمدينة سيئون أحد أقدم الأسواق في حضرموت والجزيرة العربية . ومخاوف أن يصل منسوب المياه الى مستوى يهدّد المنازل . pic.twitter.com/S0zDr12dvx— أنور التميمي (@anwaraltamimi71) ٤ مايو ٢٠٢٠