القصة الكاملة لتنحي وزير الدفاع الأمريكي.. إقالة أم استقالة؟

وشدد ماتيس على ضرورة اتخاذ مواقف واضحة من الحلفاء ومن القوة التي تتعارض مصالحها مع مصالح واشنطن.

وكان مسؤول أمريكي نفى أن يكون تقاعد ماتيس "استقالة مفروضة عليه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف في "تغريدة" على موقع "تويتر" أن وزير دفاعه ماتيس سيترك منصبه بحلول نهاية فبراير/شباط المقبل. وأثنى ترمب على عمل ماتيس الذي ظل في المنصب سنتين.

ماذا قال ماتيس في خطاب الاستقالة؟

واعتبر مراقبون أن رحيل ماتيس كان متوقعا منذ أعلن ترمب أنه سيسحب قواته من سوريا رغم اعتراض حلفاء للولايات المتحدة ومسؤولين عسكريين أمريكيين كبار

وقد عبر السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام عن حزنه لتقاعد ماتيس الذي قدم خدمات جليلة للرئيس ترمب على حد تعبيره.

